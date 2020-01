Mahmood a Sanremo: è tra gli autori del brano di Elodie

Mahmood a Sanremo 2020, anche se non fisicamente: il vincitore della scorsa edizione del Festival è tra gli autori del brano che porterà in gara Elodie

Mahmood è uno dei grandi assenti al prossimo Festival di Sanremo, in programma dal 4 all’8 febbraio. I fan avevano sperato fino all’ultimo in una nuova partecipazione del vincitore della scorsa edizione.

Fuori dalla lista ufficiale, il cantautore sarà comunque presente in quanto autore di uno dei brani in gara. Si tratta di “Andromeda”, scritto con Dario Dardust Faini per l’amica Elodie.

Mahmood, quest’anno, sarà libero dagli impegni sanremesi ma non da quelli promozionali. L’artista sta, infatti, per tornare con nuova musica. Su Instagram, così, Alessandro ha allertato i fan: “Sta arrivando un nuovo singolo. Sta arrivando un nuovo album. Sta arrivando un nuovo tour”. Al momento, non è dato sapere niente di più. Guardando, però, il post Instagram del cantautore a catturare l’attenzione sono le emoji utilizzate: una tartaruga e un tridente. Sono indizi dei titoli del prossimo progetto? Non resta che attendere per avere risposta, suggerisce l’agenzia di stampa Dire Giovani (www.diregiovani.it).