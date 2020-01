Giornata della pizza: Deliveroo lancia la pizza roulette

In vista della giornata della pizza del 9 febbraio Deliveroo lancia alcune speciali pizza roulette perché non è bello solo mangiarla ma anche condividerla

Pizza a domicilio = amore senza fine. Secondo i dati registrati da Deliveroo, il servizio di food delivery che consente di gustare comodamente a domicilio i piatti dei propri ristoranti preferiti, la pizza rappresenta una tradizione a cui non si può rinunciare.

Nell’ultimo anno sono infatti cresciuti del 15% gli ordini di pizza a livello nazionale, a testimonianza di come questa specialità non passi mai di moda tenendo testa anche alle ultime tendenze gastronomiche.

Dici pizza e pensi a felicità. Secondo una recente ricerca condotta da Doxa per Deliveroo, inoltre la pizza rappresenta per noi italiani il piatto che più di ogni altro è in è in grado di renderci felici, preferita da quasi un italiano su due (42%).

Ad amare questo piatto (il 9 febbraio si celebrerà la giornata della pizza) sono in modo particolare le donne (47%), i millennials (25-34 anni) con il 60% delle preferenze e gli abitanti del Sud e delle Isole (51%).

A livello geografico, secondo i dati di Deliveroo, le città che più di ogni altre amano ordinare pizza a domicilio sono Milano in testa, seguita da Roma, Firenze, Bologna e Bergamo. In termini di gusti, la preferita è la classica margherita, la vera regina delle pizza, davanti alla marinara e quella al prosciutto. Chiudono la top 5 delle preferite, la verace seguita da un’altro grande classico come la capricciosa.

Per celebrare la giornata della pizza del 9 febbraio Deliveroo, lancia una speciale iniziativa in collaborazione con alcuni ristoranti a Torino, Firenze e Roma: speciali pizze roulette, capaci di racchiudere alcune tra le preferenze più amate in una sola pizza, perfette per celebrare questa specialità italiana tanto amata con cari e amici.

Le speciali pizze, saranno ordinabili dal 17 al 19 gennaio in esclusiva sulla piattaforma di Deliveroo da Farina 00 a Firenze, da Re Balisico a Roma e da Cernaia 31 a Torino.

La pizza roulette di Farina00

1 spicchio margherita

1 spicchio Napoli

1 spicchio calabrese (con salame piccante)

1 spicchio parmigiana

1 spicchio ortolana

Prezzo 11 euro

La pizza roulette di Re Basilico

1 spicchio mortadella, provola affumicata e crema di pistacchi

1 spicchio salsiccia, provola e friarielli

1 spicchio fonduta di zucca, fior di latte e salsiccia

1 spicchio pomodori del piennolo del Vesuvio e bufala campana

(al centro) salsiccia al tartufo, burrata e pomodorini freschi

Prezzo: 12€

La pizza roulette di Cernaia 31

1 spicchio salsiccia e friarielli

1 spicchio melanzane e mentuccia

1 spicchio provola affumicata

1 spicchio bufala e pachino

1 spicchio salamino piccante

Prezzo: 10€

