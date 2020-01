Cane chiuso in sacco spazzatura si salva piangendo

Orrore in Thailandia: un cane chiuso in un sacco della spazzatura è stato gettato in un canale. Si è salvato con il pianto che ha attirato un passante

Il suo pianto disperato ha attirato un passante gentile, che prontamente lo ha soccorso salvandogli la vita. In Thailandia un cane è stato vittima di un gesto atroce: chiuso in un sacco della spazzatura, è stato gettato in un canale quando fuori le temperature segnavano 30 gradi.

La sua storia ce la racconta il DailyMail. Tawan Chanthakanok stava lavorando a Chonburi, piccola città situata 84 km da Bangkok, quando ha sentito il pianto di un cane.

Ha iniziato a cercarlo e, con l’aiuto dei passanti, ha notato un grande sacco nero della spazzatura vicino all’acqua. Quando ha capito la terribile situazione, ha chiamato i servizi di emergenza che si sono calati nel canale per salvarlo.

Senza cibo né acqua, il cane ha trascorso la notte chiuso nel sacco, rischiando di morire soffocato. Respirava a fatica, spiega l’agenzia di stampa Dire Giovani (www.diregiovani.it), quando è stato tratto in salvo ed era troppo debole per muoversi. Qualche ora in più e non ce l’avrebbe fatta.

Il cane è stato portato in un centro di soccorso per essere rimesso in forze. Purtroppo ancora non si conoscono gli autori di questo orribile gesto.