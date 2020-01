Raccolta fondi per lo spettacolo sul futuro del pianeta Terra

Lanciato il crowdfunding per lo spettacolo “Overshoot”, spettacolo sul giorno in cui la Terra avrà finito le risorse vitali

“Overshoot” sarà a breve uno spettacolo sul giorno in cui la Terra avrà finito le vitali risorse, ed il cibo (contraffatto, adulterato e falsificato) avrà mangiato la Terra.

Fiamma Negri e Giusi Salis di Fa.R.M. Fabbrica dei Racconti e della Memoria, sono già al lavoro. Studiano, raccolgono informazioni chiare parlando con gli esperti, ad esempio con quelli dell’Atlante delle guerre e dei conflitti nel mondo, pubblicazione annuale che documenta le migrazioni e le cause che portano in giro per le nazioni flussi di persone in cerca di cibo, lavoro e pace. Uno spettacolo il loro che racconterà gli intrecci tra generi alimentari, clima, finanza e sfruttamento delle persone oltre che dei territori, combinazioni fatali che ci peggiorano la vita ed il pianeta.

Per avere il tempo di scrivere e poi rappresentare Overshoot, che non è solo spettacolo ma anche lavoro di formazione per le scuole, incontri, storytelling, sono ricorse al crowdfunding: tutti quelli che contribuiscono diventano “produttori” e ricevono una ricompensa.

Con l’hashtag #Overshoot l’obiettivo è raccogliere almeno 25.298,00 euro entro il 2 marzo, indispensabili per il tempo di scrittura, 20 giorni di prove, scene, costumi e collaboratori.

Overshoot, per sua natura è destinato ad andare oltre, infatti abbiamo tutti passato il limite in relazione al cibo. Sappiamo bene, oppure no, come la sua scorretta produzione può toglierci l’aria, distruggere l’ambiente e calpestare i diritti umani, tale e quale ad una qualsiasi fabbrica scorretta? Overshoot di Negri e Salis è, nel progetto delle sue creatrici, il proseguimento di un percorso narrativo iniziato nel 2017 con lo spettacolo EISBOLE’. Quello era il racconto dei perché delle migrazioni epocali del mondo moderno viste dagli occhi di tre archetipi femminili. OVERSHOOT prosegue la storia iniziata quell’anno, focalizzando l’attenzione sul nostro nutrimento, sulle mutazioni climatiche, causa principe di carestie e conseguenti migrazioni, di malattie, obesità e malnutrizione. In questo lavoro ancora in nuce, la cosa certa è la domanda del secolo: ”Siamo pronti a cambiare direzione?” scappare dal cibo che si mangia la Terra, che distrugge l’aria, che ammorba l’acqua, sfuggire dal profitto che uccide e che ci ruba il futuro?

Per aiutare Fiamma e Giusi a realizzare scrittura e spettacolo, siamo pronti a dare una mano partecipando al crowdfunding? http://sostieni.link/24064

Overshoot sarà spettacolo teatrale da condividere con teatri, scuole, fabbriche e quanti altri vorranno ospitarlo e che vuole debuttare alla fine di marzo 2020.