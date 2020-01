Mama Marjas in tour aspettando il nuovo singolo

Al via giovedì 20 febbraio il nuovo tour di Mama Marjas che porterà nei club italiani il meglio dei suoi quindici anni di attività artistica

Al via giovedì 20 febbraio il nuovo tour di Mama Marjas che porterà nei club italiani il meglio dei suoi quindici anni di attività artistica, presentando anche il nuovo singolo di imminente pubblicazione.

Mama Marjas è una delle maggiori rappresentanti della black music italiana, il suo stile percorre un viaggio ritmico attraverso tutte le sonorità della madre Africa, dal reggae roots e dancehall alla soca, al kuduru, all’Hip-Hop, passando dall’elettronica alla club music. Il timbro vocale dalla forte espressività concede alla musicista pugliese una fluidità di movimento tra i più disparati territori musicali, dagli scenari più melodici alle raffinate sfumature esotiche legate al suo background che affonda le radici nella black music.

Nello spettacolo troveranno spazio oltre il nuovo singolo, i migliori estratti dai suoi quattro album (B-Lady, 90, We Ladies e Mama), ma anche i brani pubblicati negli ultimi anni come “Maledetta Primavera“, “Come Nickj Minaj“, “Quanti Amici“, “Terapia”, “Bianco e Nero” e il più recente “La Reina“.

In tutte le date sarà accompagnata alla consolle da Don Ciccio, pioniere della black music in Italia con trenta anni di attività alle spalle, nonché general manager dell’etichetta Love University Records che ha prodotto tutti i dischi di Mama Marjas.

Le date del tour :

20.02 – Largo Venue, Roma

28.02 – Cap 10100, Torino

29.02 – Bloom, Mezzago (MB)

21.03 – Barrio Verde, Alezio (LE)

03.04 – Lumiere, Pisa

04.04 – The Tube, Savona

17.04 – Magazzino 47, Brescia

18.04 – Mercato Sonato, Bologna

ULTIMO VIDEO “La Reina”

https://www.youtube.com/watch?v=adgF1FMY97A

Link social Mama Marjas

https://www.facebook.com/mamamarjas/

https://www.instagram.com/mama_marjas/