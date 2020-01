Koutaliaphobia: quando a fare paura sono i cucchiai

Che cos’è la koutaliaphobia, la paura dei cucchiai di cui soffre Liam Payne: per quanto strana, questa fobia esiste davvero

Paura degli spazi aperti, della gente, dei ragni, degli aghi. Queste sono solo alcune delle fobie più comuni di cui abbiamo spesso sentito parlare, o di cui noi stessi soffriamo.

Quella che in pochi conoscono, invece, è la “Koutaliaphobia”, diventata famosa dopo che a parlarne è stato l’ex One Direction Liam Payne.

Koutaliaphobia, come spiega l’agenzia di stampa Dire Giovani (www.diregiovani.it), è definita come l’estrema e spesso irrazionale paura dei cucchiai. Per quanto strana, questa patologia è reale e a soffrirne sono in molti.

Nel 2012 Liam ha rivelato di soffrirne: “Nei ristoranti, quando non so dove siano stati i cucchiai, non posso usarli. Ma posso usare tutte le altre posate”.

Forme estreme di Koutaliaphobia coinvolgono anche il semplice suono dei cucchiai.