Dodi Battaglia prosegue la tournée teatrale “PERLE”

Dodi Battaglia: prosegue regolarmente la tournée teatrale “PERLE – Mondi senza età”. Confermate le date già in cartellone

Prosegue “PERLE – Mondi senza età”, la tournée teatrale di DODI BATTAGLIA. Confermate le date già in cartellone, molte di queste già sold out. Il concerto previsto per venerdì 10 gennaio a Lamezia Terme (CZ) è stato posticipato al 27 febbraio 2020.

A seguito delle dichiarazioni apparse lo scorso mercoledì 8 gennaio sui social, l’artista ha rilasciato una nuova dichiarazione: “Dopo tutte le comunicazioni pubblicate mercoledì 8 gennaio, voglio rassicurare e informare tutti i miei fan che mi stavano aspettando per le nuove date del tour teatrale “PERLE – Mondi senza età”, che la tournée prosegue regolarmente. Ho siglato un accordo con una nuova agenzia, che si occuperà dei prossimi impegni live. L’agenzia è la Gianni Strano Management, unica autorizzata a rappresentarmi fino alla fine del 2020. Mi scuso anche a nome della band per i disguidi accaduti in questi giorni, non causati dalla nostra volontà”, dichiara Dodi Battaglia.

Queste le date del tour di DODI BATTAGLIA (calendario in aggiornamento)

24 gennaio Venaria Reale (To), Teatro della Concordia

21 febbraio Napoli, Teatro Acacia

27 febbraio Lamezia Terme, Teatro Grandinetti (recupero data 10 gennaio)

29 febbraio Brescia, Teatro Sociale

13 marzo Milano, Auditorium di Milano Fondazione Cariplo

14 marzo Verona, Teatro Nuovo

Per tutte le date sono validi i biglietti già acquistati, anche per la data del 27 Febbraio 2020 a Lamezia Terme.

