Previsioni meteo 14 gennaio: ultime ore di anticiclone

Le previsioni meteo di oggi, martedì 14 gennaio 2020: ancora tempo stabile su tutta l’Italia con l’anticiclone che però inizierà a cedere nel fine settimana

Buona parte della seconda decade di gennaio trascorrerà ancora sotto il domino dell’anticiclone salvo poi fare i conti con una possibile ondata di maltempo attesa entro il prossimo fine settimana. Il maltempo dovrebbe interessare il nostro Paese tra Venerdì 17 e Sabato 18 gennaio con un’irruzione di aria nordatlantica che dovrebbe portare fenomeni soprattutto al Centro-Nord.

Modelli non del tutto concordi comunque su questo prossimo peggioramento meteo con alcuni che anzi mostrano l’Italia solo sfiorata e ancora alle prese con l’alta pressione fino all’inizio della terza decade del mese.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo GFS e ECMWF per quanto riguarda la tendenza meteo sul lungo periodo è atteso comunque un graduale cambio di rotta durante la terza decade di gennaio grazie ad un vortice polare in rallentamento.

Intanto per oggi, martedì 14 gennaio, al Nord Italia tempo stabile ma con nebbie e nubi basse su coste e pianure anche persistenti durante la giornata. Possibilità di deboli piogge sulla Liguria specie centro-orientale. Tempo in prevalenza asciutto anche in serata.

Al Centro nubi sparse e schiarite al mattino sulle regioni del Centro ma senza fenomeni di rilievo associati. Sereno o poco nuvoloso anche al pomeriggio salvo deboli piogge sull’Alta Toscana. Stabile anche in serata e nottata con locali foschie o nubi basse.

In Toscana locali piogge nella ore diurne sulla costa settentrionale, tempo stabile sui restanti settori con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi e possibili foschie specie al mattino. Precipitazioni in serata solo sull’Alta Toscana, stabile altrove.

Al Sud e sulle Isole tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi al Sud sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione anche in serata e nottata con tempo asciutto e cieli poco nuvolosi ovunque.

In Calabria tempo stabile nel corso della giornata con sole prevalente al mattino su tutto il territorio, qualche nube nel pomeriggio sempre senza fenomeni. Cieli prevalentemente sereni in serata su tutta la regione.

Temperature senza variazioni di rilievo sia nei valori minimi che in quelli massimi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.