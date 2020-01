Il vulcano Taal fa tremare le Filippine: voli sospesi

Sono immagini incredibili quelle che testimoniano l’eruzione del vulcano Taal nelle Filippine: ecco il video con fulmini che illuminano le nubi di gas

Sono immagini incredibili quelle che testimoniano l’eruzione del vulcano Taal nelle Filippine. “Piccolo ma pericoloso”, il vulcano ha iniziato a risvegliarsi lo scorso week end, rilasciando pennacchi di cenere e lava, preceduti da diversi episodi sismici.

Nel filmato di seguito è possibile vedere il raro fenomeno di fulmini e lampi illuminare le nubi di gas fuoriuscite dal vulcano.

Gli scienziati temono che sia imminente una più grande “eruzione pericolosa”. I sismologi hanno infatti registrato il movimento del magma, prevedendo un’eruzione entro poche settimane o entro pochi giorni, se questo tipo di attività non cesserà nei prossimi giorni.

Per questo motivo migliaia di persone hanno dovuto lasciare le loro case nell’area circostante come riferisce l’agenzia di stampa Dire Giovani (www.diregiovani.it). Ma non è finita qui perché tutti i voli dell’aeroporto di Manila sono stati cancellati “fino a nuovo ordine” per i timori di eruzione del vulcano che si trova a 60 km a sud della capitale filippina.

Taal è un piccolo e giovane vulcano situato sull’isola di Luzon nelle Filippine. E’ il secondo vulcano più attivo dell’arcipelago: ad oggi sono state registrate 34 eruzioni. L’ultima risale al 1977. Nel 1911 una violenta eruzione uccise oltre 1.300 persone.