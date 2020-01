Prevenzione tumori e alimentazione: quali cibi fanno bene

Prevenzione tumori e alimentazione: quali alimenti fanno bene. In Occidente i cibi che mangiamo sono in qualche modo connessi al 30% dei casi di neoplasie

Nella prevenzione tumori, come quello al seno, allo stomaco, alle ovaie1, l’alimentazione ha un ruolo molto importante. In Occidente è stato stimato, infatti, che i cibi che mangiamo sono in qualche modo connessi al 30% dei casi di tumore1.

Una revisione del 2007 del Fondo mondiale per la ricerca sul cancro (World Cancer Research Fund), alla quale hanno collaborato più di 150 esperti di tutte le nazionalità2, ha analizzato gli studi scientifici sulle possibili connessioni tra cibo e insorgenza di tumori. In generale, le raccomandazioni emerse sono state:

mantenere il peso forma;

limitare l’assunzione di sale, carni rosse o lavorate, di cibi calorici o zuccherati;

assumere preferibilmente cibi di origine vegetale;

allattare al seno i neonati almeno per i primi sei mesi di vita2.

Quella del 2007 non è l’unica ricerca sull’argomento, anzi. Gli studi e le ricerche sulla connessione tra alimentazione e sviluppo di tumori stanno aumentando, e negli anni sono stati implementati nuovi metodi di studio e di valutazione che hanno portato all’origine dell’epidemiologia nutrizionale, un nuovo ramo della ricerca scientifica3.

Assumere cibi ad alto contenuto calorico agevola il sovrappeso e l’obesità, che favoriscono l’insorgenza nell’individuo di malattie croniche e di forme tumorali. Alcuni cibi, come la frutta secca, seppur molto calorici, hanno un effetto benefico, grazie al loro contenuto di fibre, grassi salutari, fitocomposti e micronutrienti. La prevenzione di alcune forme tumorali inizia dall’alimentazione, quindi si raccomanda di assumere frutta e verdura poiché apportano all’organismo preziose sostanze nutritive come sali minerali, vitamine, acqua e fibre. Fanno bene alla salute anche i cereali, i legumi, i semi oleosi. Sono consigliati soprattutto i cibi vegetali per la prevenzione dei tumori4,5.

Di seguito una lista degli alimenti utili nella prevenzione contro i tumori:

cereali integrali (riso, farro, quinoa, mais, ecc.);

legumi (fagioli, lenticchie, piselli, fave, ecc.);

frutta e verdura: verdi (kiwi, broccoli, zucchine, ecc.); viola-blu (mirtilli, more, melanzane, ecc.); gialle-arancio (carote, arance, pesche, ecc.); rosse (lamponi, barbabietole, pomodori, cavolo rosso, ecc.); bianche (cipolle, porri, cavolfiore, ecc.) 4,5 .



Non ci sono fattori che evidenziano l’esistenza di un legame tra consumo di carni bianche, uova, pesce e l’insorgenza di tumori. Bisogna, tuttavia, limitare carni rosse e insaccati4,5.

In conclusione, è essenziale evitare di mangiare cibi eccessivamente salati o zuccherati, o che contengono troppi grassi, oppure che sono poveri di fibre e di acqua4,5.

La prevenzione dei tumori continua con il sottoporsi regolarmente a controlli medici, e anche a test genetici come il test BRCA che sono molto utili soprattutto all’interno di un piano di screening dei tumori mammari oppure ovarici: è noto che le mutazioni ai geni BRCA1 e BRCA2 sono legate allo sviluppo del 10% dei casi di cancro mammario, e al 15% dei casi di quello ovarico.

Per maggiori informazioni: www.brcasorgente.it

Se hai trovato questo articolo interessante condividilo nel tuo network!

Fonti:

1. Diet, nutrition and the prevention of cancer Timothy J. Key, Arthur Schatzkin, Walter C.Willett, Naomi E. Allen, Elizabeth A. Spencer and Ruth C. Travis

2. www.airc.it

3. www.fondazioneveronesi.it

4. Linee guida nutrizione – www.ieo.it

5. World Cancer Research Fund International – www.wcrf.org

6. Pal T, Permuth-Wey J, Betts JA, et al. BRCA1 and BRCA2 mutations account for a large proportion of ovarian carcinoma cases. Cancer 2005; 104(12):2807–16