Da Irama a Shade: la lunga lista degli esclusi da Sanremo

Michele Bravi, Irama e Shade: ecco tutti gli esclusi da Sanremo 2020. Chi, come per la lista dei big, ha svelato i sette artisti “rifiutati” da Amadeus

“Amadeus dice no! La lista degli scontenti di Amadeus, ovvero dei rifiutati a Sanremo, è lunghissima e tra gli esclusi figurano nomi importanti come Marcella Bella, Paolo Vallesi, Stash dei The Kolors, Irama, Vito Shade, Michele Bravi, Bianca Atzei e così via. Cantanti che pensavano di aver già il pass in tasca per il Festival di Sanremo”. È con queste poche righe che il settimanale Chi torna a rivelare dettagli sul Festival di Amadeus, in programma dal 4 all’8 febbraio.

Il magazine di Alfonso Signorini aveva già rovinato i piani al conduttore e direttore artistico svelando la lista dei big in gara a poche ore dai festeggiamenti per il nuovo anno. Amadeus avrebbe dovuto rivelare i nomi durante la puntata del 6 gennaio de I soliti ignoti – Lotteria Italia. I cantanti hanno partecipato comunque al programma ma rivelando solo i titoli delle loro canzoni. Uniche due sorprese Tosca e Rita Pavone, che si sono aggiunte ai 22 già prescelti.

Grande la delusione dei fan di Michele Bravi spiega ancora l’agenzia di stampa Dire (www.dire.it). Il nome del cantante è diventato trending topic su Twitter subito dopo la fuoriuscita della notizia. Il messaggio contro il settantesimo festival è comune: “Amadeus ha avuto paura delle polemiche che sarebbero potute scaturire portando Michele Bravi a Sanremo e la cosa è molto triste”. I post si riferiscono all’incidente del 24 novembre 2018 durante il quale è morta una 58enne e al processo in corso per omicidio stradale.

Irama e Shade stanno lavorando a nuovi progetti discografici. Il secondo pubblicherà il suo nuovo singolo venerdì 10 gennaio. Il rapper lo ha annunciato con un nuovo freestyle.