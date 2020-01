Bere tè almeno 3 volte a settimana allunga la vita

Bere il tè almeno tre volte alla settimana è legato ad una vita più lunga e più sana, secondo uno studio pubblicato dalla Società Europea di Cardiologia

Bere il tè almeno tre volte alla settimana è legato ad una vita più lunga e più sana, secondo uno studio pubblicato oggi sull’European Journal of Preventive Cardiology, una rivista della Società Europea di Cardiologia (ESC).

“Il consumo abituale di tè è associato a minori rischi di malattie cardiovascolari e di morte”, ha detto il primo autore dello studio, il Dr. Xinyan Wang, Accademia Cinese delle Scienze Mediche, Pechino, Cina. “Gli effetti positivi per la salute sono i più forti per il tè verde e per i consumatori abituali e a lungo termine di tè”.

L’analisi ha coinvolto 100.902 partecipanti al progetto China-PAR2 senza precedenti di infarto, ictus o cancro. I partecipanti sono stati classificati in due gruppi: bevitori abituali di tè (tre o più volte a settimana) e mai o non abituali (meno di tre volte a settimana) e seguiti per una mediana di 7,3 anni.

Il consumo abituale di tè era associato ad anni di vita più sani e a un’aspettativa di vita più lunga. Ad esempio, le analisi hanno stimato che i cinquantenni che bevono abitualmente il tè sviluppano una malattia coronarica e un ictus 1,41 anni dopo e vivono 1,26 anni in più rispetto a coloro che non hanno mai o raramente bevuto tè.

Rispetto a chi non beveva mai o non beveva abitualmente il tè, i consumatori abituali di tè avevano un rischio inferiore del 20% di malattie cardiache e di ictus, un rischio inferiore del 22% di malattie cardiache e di ictus mortali e un rischio inferiore del 15% di morte per tutte le cause.

La potenziale influenza dei cambiamenti nel comportamento dei bevitori di tè è stata analizzata in un sottoinsieme di 14.081 partecipanti con valutazioni in due punti temporali. La durata media tra i due sondaggi è stata di 8,2 anni e il follow-up mediano dopo il secondo sondaggio è stato di 5,3 anni.

I bevitori abituali di tè che hanno mantenuto la loro abitudine in entrambe le indagini hanno avuto un rischio inferiore del 39% di malattie cardiache incidente e ictus, 56% inferiore rischio di malattie cardiache mortali e ictus, e 29% diminuito il rischio di morte di tutti-causa rispetto ai bevitori di tè mai o non abituali coerente mai o non abituali.

L’autore senior dello studio, Dongfeng Gu, Accademia Cinese delle Scienze Mediche, ha detto: “Gli effetti protettivi del tè sono stati più pronunciati tra il gruppo dei bevitori abituali di tè. Studi sul meccanismo hanno suggerito che i principali composti bioattivi nel tè, vale a dire i polifenoli, non sono conservati nel corpo a lungo termine. Pertanto, l’assunzione frequente di tè per un periodo prolungato può essere necessaria per l’effetto cardioprotettivo”.

In una sottoanalisi per tipo di tè, bere tè verde è stato collegato con circa il 25% di rischi più bassi per le malattie cardiache incidente e ictus, malattie cardiache mortali e ictus, e tutti causano la morte. Tuttavia, non sono state osservate associazioni significative per il tè nero.

Gu ha notato che la preferenza per il tè verde è unica nell’Asia orientale. “Nella popolazione del nostro studio, il 49% dei bevitori abituali di tè consumano il tè verde più frequentemente, mentre solo l’8% preferisce il tè nero. La piccola percentuale di consumatori abituali di tè nero potrebbe rendere più difficile l’osservazione di associazioni robuste, ma i nostri risultati suggeriscono un effetto differenziale tra i tipi di tè”.

Due fattori possono essere in gioco. In primo luogo, il tè verde è una ricca fonte di polifenoli che proteggono dalle malattie cardiovascolari e dai suoi fattori di rischio, tra cui l’alta pressione sanguigna e la dislipidemia. Il tè nero è completamente fermentato e durante questo processo i polifenoli vengono ossidati in pigmenti e possono perdere i loro effetti antiossidanti. In secondo luogo, il tè nero è spesso servito con il latte, che le ricerche precedenti hanno dimostrato che può contrastare gli effetti favorevoli alla salute del tè sulla funzione vascolare.

Le analisi specifiche di genere hanno mostrato che gli effetti protettivi del consumo abituale di tè sono stati pronunciati e robusti in diversi risultati per gli uomini, ma solo modesti per le donne. Wang ha detto: “Uno dei motivi potrebbe essere che il 48% degli uomini sono consumatori abituali di tè rispetto al 20% delle donne. In secondo luogo, le donne avevano un’incidenza molto più bassa di malattie cardiache e ictus e la mortalità da essi causata. Queste differenze hanno reso più probabile trovare risultati statisticamente significativi tra gli uomini”.

Ha aggiunto: “Il progetto Cina-PAR è in corso, e con più anni-persona di follow-up tra le donne le associazioni possono diventare più marcate”. Gli autori hanno concluso che gli studi randomizzati sono giustificati per confermare i risultati e fornire prove per le linee guida dietetiche e le raccomandazioni di stile di vita.