Micia, la gatta più anziana d’Italia ha 32 anni

Micia, la gatta più anziana d’Italia, vive da 32 anni a Venturina in provincia di Livorno: prende l’arnica per i dolori e i fiori di Bach

Da 32 anni Micia, la gatta più anziana d’Italia, vive in campagna, a Venturina (Livorno), ed è indipendente ma affettuosa. “Era il 1987 – racconta Alida, proprietaria di Micia – quando la gatta ha deciso di rimanere qui. Non era nostra ma di una famiglia qua vicino. Ha iniziato a trascorrere giorno e notte sotto il sole e le stelle della nostra campagna”. Affettuosa e, allo stesso tempo, spirito libero, Micia, fedele alla sua natura, resta in quel pezzo di terra che ha scelto come casa, evitando però la vita all’interno di un’abitazione.

“Ci penso io ad accudirla e a non farle mancare niente – continua Alida –. Prende l’arnica per i dolori e i fiori di Bach. Vive sempre in campagna, ma la sera la metto in una stanza per proteggerla dal freddo”. Una lunga storia di amore e rispetto che l’Enpa di Piombino ha deciso di premiare con l’attestato di Benemerenza dell’Ente Protezione Animali come “riconoscimento per la dedizione, la passione e l’impegno nell’accudimento” di Micia da parte di Alida”.

“E’ una storia incredibile – racconta Laura Sicari, vicepresidente di Enpa Piombino -. Micia ha 32 anni ed è una gatta così attiva, curata. Per questo abbiamo deciso di consegnare questo riconoscimento, per lei e per la sua famiglia”.