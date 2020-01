Da Ultimo a Emma: 2020 anno di grandi concerti

Da Ultimo a Emma Marrone, da Tiziano Ferro a Tommaso Paradiso passando per Coez e Marracash: il 2020 sarà un anno di grandi concerti, ecco tutte le date

Il 2020 è iniziato da qualche giorno ma è già tempo di pensare ai concerti che, nei prossimi mesi, riempiranno Palasport e stadio di tutta Italia.

Tanti gli eventi attesi, spiega l’agenzia Dire Giovani (www.diregiovani.it). Ultimo riempirà gli stadi nostrani con il suo “Stadi 2020”. La tournée prodotta e distribuita da Vivo Concerti toccherà undici città a partire dalla data zero prevista allo Stadio Comunale di Bibione il 29 maggio. Il cantautore concluderà, poi, con il grande evento sold out al Circo Massimo di Roma il 19 luglio.

Niccolò si alternerà con Tiziano Ferro, anche lui in giro per gli stadi italiani. La popstar darà il via ai suoi live il giorno dopo l’inizio del tour del collega: il 30 maggio allo Stadio G. Teghil di Lignano. Poi, passerà da Milano, Roma, Firenze, Messina, Bari, Modena, Cagliari, Torino, Napoli e Padova.

Il 2020 segna anche il debutto live di Tommaso Paradiso come solista dopo la separazione dai Thegiornalisti. Il calendario c’è ed è già fitto. L’ex frontman dei Thegiornalisti partirà il 21 ottobre da Roma con i concerti. L’appuntamento con il debutto è al Palalottomatica.

Quest’anno è anche l’anno del ritorno di Kendrick Lamar in Italia. Il rapper premio Pulitzer – a sette anni dal suo concerto a Milano – si esibirà per la prima volta nella Capitale, all’Ippodromo delle Capannelle, martedì 7 luglio.

A proposito di Rock in Roma, c’è grande attesa per il ritorno di Coez a Ippodromo delle Capannelle. Data da segnare in calendario l’11 luglio.

Emma Marrone celebra i suoi dieci anni di carriera live con “9+1”, concerti: il “FORTUNA LIVE PALASPORT 2020”. Data evento il 25 maggio all’Arena di Verona. In quell’occasione, l’ex Amici festeggerà anche i suoi 36 anni.

Compleanno in concerto sarà anche quello di Achille Lauro. Appuntamento al 31 ottobre al Palalottomatica di Roma con 30 anni di Roma.

Tra i più attesi anche Marracash e Gazzelle. Il primo partirà con il suo “In persona tour” il 28 marzo da Jesolo. Il secondo, con “Post punk tour”, il 15 gennaio da Firenze.