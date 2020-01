Chalamet sarà Bob Dylan nel film di Mangold

Timothée Chalamet interpreterà Bob Dylan nel film diretto da James Mangold: l’attore è già al cinema in Piccole Donne

Dopo le sue ultime eccellenti interpretazioni in Un giorno di pioggia a New York di Woody Allen e in Piccole Donne (che l’Agenzia di stampa Dire Giovani ha visto in anteprima) di Greta Gerwig, Timothée Chalamet – come si legge su Variety – è in trattative per interpretare Bob Dylan nel film di Fox Searchlight Going Electric, diretto dal regista dell’acclamato Le Mans 66 – La grande sfida James Mangold. La pellicola racconterà gli inizi della carriera dell’icona della musica folk.

Alla fine di quest’anno, invece, vedremo il giovanissimo attore Chalamet nel film Dune, il film epico di fantascienza diretto da Denis Villeneuve e scritto insieme a Eric Roth e Jon Spaihts. Il film, adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo del 1965 di Frank Herbert, vedrà nel cast anche Rebecca Ferguson , Oscar Isaac , Josh Brolin , Stellan Skarsgård , Dave Bautista , Zendaya, David Dastmalchian , Stephen McKinley Henderson , Charlotte Rampling , Jason Momoa e Javier Bardem.