Per la ministra De Micheli Abruzzo si scrive con 2 “b”

“Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, purtroppo, non sa che Abruzzo si scrive con una ‘B’ sola. #Peccato. Imparerà a conoscere la nostra Regione e le nostre ragioni“.

L’assessore della Regione Abruzzo, Mauro Febbo, pubblica sulla sua pagina Fb la lettera con cui il ministro alle Infrastrutture e Trasporti, Paola De Micheli, ha risposto al governatore Marco Marsilio in merito alla questione A14 e la possibile riapertura al traffico ai mezzi pesanti nel tratto Pescara Nord – Pineto, nel caso in cui, si sottolinea nella lettera, i dati positivi fin qui rilevati sulla sicurezza del viadotto del Cerrano permettano la riapertura dello tesso alla viabilità. Lettera della ministra De Micheli che, come spiega l’agenzia di stampa Dire (www.dire.it), si chiude con la scritta Abruzzo, ma con due ‘b’. L’errore, a quanto pare, non è passato inosservato all’assessore allo Sviluppo economico che subito l’ha rilanciato sui social.

