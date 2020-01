Previsioni meteo 9 gennaio: sole da Nord a Sud

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 9 gennaio 2020: non cambia il tempo sull’Italia, ancora abbracciata dall’anticiclone che regala sole e clima asciutto

Non cambiano le condizioni meteo sull’Italia che continua ad essere interessata da un robusto campo anticiclonico. L’alta pressione determinerà dunque condizioni in prevalenza stabili anche nei prossimi giorni, con nebbie al mattino e lo smog che, nelle principali città, continuerà ad essere un grosso problema.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo GFS e ECMWF anche nel corso del prossimo fine settimana il tempo continuerà ad essere nel complesso stabile con temperature in lieve aumento specie nei valori massimi. Per il momento non si intravedono novità anche per la seconda decade di gennaio.

Intanto per oggi, giovedì 9 gennaio, al Nord Italia tempo stabile grazie all’anticiclone che porta però nebbie e nubi basse anche compatte al mattino su coste e pianure. Addensamenti in parziale diradamento nel corso della giornata. Deboli piogge in serata sulla Liguria.

Cieli sereni o poco nuvolosi al mattino e al pomeriggio su tutte le regioni del Centro con tempo asciutto grazie all’alta pressione. Nuvolosità in aumento dalla serata sulle regioni tirreniche ma senza fenomeni associati.

In Toscana giornata all’insegna del tempo stabile con sole prevalente su tutti i settori al mattino e al pomeriggio; nubi in generale aumento tra la sera e la notte con possibilità di locali pioviggini sui settori settentrionali.

Nuvolosità irregolare sulla Sardegna con locali piogge per gran parte della giornata. Tempo asciutto sulle restanti regioni meridionali con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio.

In Calabria condizioni di tempo stabile e soleggiato al mattino e al pomeriggio su tutti i settori; in serata le condizioni meteo non subiranno variazioni.

Temperature senza variazioni sia nei valori minimi che in quelli massimi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.