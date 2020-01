Michela Giraud per Nursing Up contro aggressioni a infermieri

Michela Giraud aderisce alla campagna di Nursing Up contro le aggressioni agli infermieri. Prosegue con il nuovo anno la campagna di sensibilizzazione del sindacato

Prosegue con il nuovo anno la campagna di sensibilizzazione del sindacato Nursing Up contro le aggressioni agli operatori sanitari. Questa volta a lanciare sui social un nuovo appello e’ Michela Giraud, popolare volto tv di ‘Colorado’ e ‘Comedy Central’, attualmente in onda nello show di Fiorello su RaiPlay.

Gia’ impegnata a combattere il malcostume degli insulti e delle molestie sessuali sul web, la comica Michela Giraud de ‘La Tv delle ragazze’ e nota youtuber romana ha registrato un video di un minuto firmato dalla regista Carolina Ielardi, che ha diretto anche la clip con Simona Ventura che ha fatto il giro del web prima di Natale, portando all’attenzione dell’opinione pubblica il grave fenomeno delle violenze sugli infermieri.

“Nel nostro Paese- spiega nel videomessaggio Michela Giraud- un infermiere su dieci ha subito violenze sul lavoro e il 4% e’ stato minacciato con una pistola. Non si tratta solo di aggressioni fisiche, ma anche verbali, subendo comportamenti umilianti e mortificanti. A lanciare l’allarme e’ stato il sindacato degli infermieri NURSING UP, diffondendo i dati dell’indagine condotta con l’Organizzazione Mondiale della Sanita’, per misurare a che livello di violenza siamo arrivati. Sono tremila i casi di aggressione, di cui solo milleduecento quelli denunciati”.

Tramite le sue parole, fa sapere il sindacato degli infermieri, anche “una giovane talentuosa attrice e autrice come Michela Giraud, che e’ seguita da migliaia di followers, vuole far sentire la sua solidarieta’ al personale sanitario per cio’ che sta accadendo, soprattutto in un periodo di festa, durante il quale gli infermieri sono all’opera incessantemente H24, 7 giorni su 7”.

Con l’aumento dei casi di aggressione nei pronto soccorso e in corsia, NURSING UP ha approntato una serie di iniziative a sostegno degli infermieri come la copertura legale gratuita per le vittime di abusi per tutti gli iscritti (unico sindacato a garantirla), la somministrazione di questionari online della survey Oms per misurare l’entita’ del problema in Italia, fino alla presentazione in Senato dei risultati del sondaggio, la cui validita’ e’ stata riconosciuta al livello internazionale.

Ideata e organizzata dal sindacato degli infermieri italiani, la campagna ha visto un primo lancio a ottobre 2019 attraverso un video in rete con hashtag #noviolenzasuglinfermieri. Durante la consulta nazionale sono stati annunciati i nomi di altri personaggi noti che hanno aderito alla campagna NURSING UP attraverso la realizzazione di videomessaggi che saranno condivisi a inizio 2020. Tra loro, oltre a Simona Ventura, entusiasmante ambasciatrice dell’iniziativa mediatica: gli attori Giorgio Colangeli (il cui messaggio e’ gia’ online) e Massimiliano Vado, Eva Grimaldi e Maria Vittoria Cusumano (imprenditrice e influencer molto seguita dai giovani). Tutti insieme per veicolare con maggiore efficacia il messaggio: “Aiutaci a curarti”.

Per sostenere gli infermieri “in questa battaglia di civilta’ e dire di no a questo odioso fenomeno in pericoloso aumento”, fa sapere in una nota il sindacato, basta andare sul sito www.nursingup.it e condividere il video della campagna con hashtag #noviolenzasuglinfermieri.