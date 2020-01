Nike Moon Shoe: le sneaker più costose della storia

Le Moon Shoe del 1972 sono state battute all’asta organizzata da Sotheby’s di New York per 437.500 dollari (circa 390mila euro). Le sneakers più costose di sempre sono state disegnate dal co-fondatore della Nike Bill Bowerman. Prezioso e raro. Il modello, infatti, è stato realizzato per le qualificazioni delle Olimpiadi del ’72. Ad aggiudicarsi uno delle dodici paia create e l’unico a non essere stato mai indossato è stato Miles Nadal, un collezionista canadese. Nadal, inoltre, si è portato a casa anche le altre 99 paia di sneakers messe all’asta da Sotheby’s per un valore complessivo di 850.000 dollari, che si aggiungono alla cifra pagata per queste scarpe da collezione.