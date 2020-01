Honiro Ent pubblica “Disco 1”, il suo primo EP

È disponibile su tutte le piattaforme “DISCO 1”, primo EP del nuovo decennio e primo EP firmato Honiro Ent. Da Cannella a Ciao sono Vale. Da Francesco Morrone a Matteo Alieno. E ancora Leyla e Grein. Sono sei gli artisti del roaster Honiro Ent a partecipare al progetto della label. Sei anche i brani che compongono la tracklist, accompagnati dall’uscita come singolo di “Prendi tutto e te ne vai”, il singolo in rotazione da oggi.

Il brano vede la collaborazione fra i tre cantautori Cannella, Francesco Morrone e Matteo Alieno.

1 – Prendi tutto e te ne vai (Cannella, Francesco Morrone, Matteo Alieno)

2 – SOS (CiaoSonoVale, Grein Matteo Costanzo)

3 – Arrivista (Cannella, Leyla, Matteo Alieno, Francesco Morrone)

4 – Affogare (Francesco Morrone, Matteo Alieno)

5 – Lame affilate (Leyla, Grein)

6 – Non restare qua (Ciao sono Vale, Cannella)

Durante il periodo estivo, spiega l’agenzia Dire Giovani ( www.diregiovani.it ), Jacopo La Vecchia, Fondatore e Presidente dell’etichetta Honiro, ha pensato di riunire 6 artisti ed un produttore per un campus in una, con l’intento di far collaborare l’uno con l’altro i giovani artisti della sua etichetta dando così vita all’ Ep “DISCO 1”.