Adriana Volpe al Grande Fratello Vip: “Ora sono pronta”

Adriana Volpe stasera entrerà nella casa del Grande Fratello Vip: “In passato ho detto no, ora sono pronta a fare questo passo”

Debutta oggi, in prima serata su Canale 5, la quarta edizione del Grande Fratello Vip. Il papà di tutti i reality, che proprio quest’anno compie vent’anni, si ripresenta al pubblico nella sua versione “celebrity”. Al timone del programma, prodotto da Endemol Shine Italy, Alfonso Signorini. Opinionisti d’eccezione al suo fianco in studio: Pupo e Wanda Nara.

Prontissima a varcare la famosa porta rossa della casa più spiata d’Italia, in compagnia di un nutrito gruppo di colleghi vip, è Adriana Volpe. La conduttrice trentina, dopo una lunga carriera di successo trascorsa in Rai, sbarca a Mediaset. Entusiasta all’idea di mettersi in gioco con questo esperimento sociologico-televisivo, la Volpe, prima della reclusione in albergo, che precede, come da tradizione, l’ingresso di tutti i concorrenti nella Casa, ha commentato: ”Ho detto sì a Grande Fratello Vip per la grande stima che ho nei confronti di Alfonso Signorini, padrone di casa del programma e perché ho avuto l’esatta percezione, parlando anche con gli autori, della loro volontà di scrivere una pagina completamente nuova di questo reality”. “Ero già stata contattata nel 2017”, confessa la bella Adriana, “ma allora non mi sentivo pronta a fare questo passo. Stavolta, invece, è il momento giusto. Si tratteggia per me un nuovo orizzonte professionale, getto le basi per un rinnovato corso della mia carriera e Grande Fratello è l’occasione giusta per cominciare a percorrere questo sentiero inesplorato ed elettrizzante”.

Dopo più di 25 anni trascorsi in Rai, (dal debutto a Scommettiamo che…? nel 1993 al fianco dell’indimenticato Fabrizio Frizzi, alle numerosissime esperienze alla guida di programmi che hanno fatto la storia di Rai2, come Mattina in Famiglia, I Fatti Vostri e Mezzogiorno in Famiglia), l’ex modella Adriana Volpe ha scelto Mediaset come sua nuova casa televisiva. “Le parole d’ordine del mio percorso nella Casa del Grande Fratello Vip saranno spensieratezza, divertimento e forti emozioni. Il pubblico, che mi segue e mi sostiene da anni, scoprirà una nuova Adriana, non più alle prese con programmi istituzionali, ma libera di esprimersi senza filtri e nella più totale autenticità. Un reality, infatti, ti dà la possibilità di essere autrice e regista di te stessa, di essere libera insomma. Non rinuncerò all’eleganza che ha sempre contraddistinto i miei modi”, sottolinea l’ex conduttrice di Mezzogiorno in Famiglia, “ma state certi che, se sarà necessario, non le manderò a dire ai miei coinquilini”.

Sposata con l’imprenditore Roberto Parli e mamma della piccola Gisele, che ha 8 anni, e a cui è legatissima, Adriana Volpe ha così commentato il difficile distacco da sua figlia:”Ho accettato di cimentarmi con questa avventura solo dopo aver avuto la benedizione di tutta la mia famiglia e in particolare di mia figlia. Gisele avrà la possibilità di trascorrere del tempo prezioso ed esclusivo con il suo papà, ma, al tempo stesso sarà con me nella Casa del Grande Fratello. Sì, perché sarà costantemente nei miei pensieri, nella mia anima e nel mio cuore. La mamma le ha promesso che, appena terminata questa esperienza, la porterà a fare un meraviglioso viaggio assieme”.