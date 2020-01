UFO: tutti gli avvistamenti in un anno in Italia

Il Centro Ufologico Mediterraneo pubblica un video con tutti gli avvistamenti di oggetti volanti non identificati in Italia nel corso del 2019

Il Centro Ufologico Mediterraneo, alias C.UFO.M., ha pubblicato i migliori avvistamenti ufo del 2019 avvenuti in Italia. Indagini, analisi, immagini, interviste. “Sul canale youtube CUFOMCHANNEL è online il videotrailer di tali ufo files, mentre sul sito ufficiale del C.UFO.M. – dichiara il presidente Angelo Carannante -, è stato postato un ricco servizio sugli avvistamenti ufo citati. Come negli anni scorsi, non mancano i classici dischi volanti, luminosi ma anche scuri, nella più classica casistica dell’ufologia. È stata anche confermata la tendenza all’avvistamento, nei cieli italiani, di ufo sferici, a sigaro, ma anche di altre forme meno frequenti come quello di Salerno, con colori che variano dal rosso, al bianco intenso, al grigio, all’azzurro, con gradazioni di luminosità varie, con ufo anche a luce intermittente o che si sdoppiano”.

Uno, quello di Narni, è sfrecciato a velocità straordinaria davanti alla videocamera che lo ha filmato, tanto che per vederlo occorre il massimo rallentamento del filmato. Diverse le località interessate, corrispondenti a diverse regioni come la Liguria con Genova, la Lombardia con Rho, il Veneto con Padova, l’Umbria con Narni, la Sicilia con la conferma di Catania, la Campania rappresentata da Bacoli e Salerno, il Lazio con Leonessa, la Toscana con Carrara.

Gli oggetti a volte sono stati visti singolarmente, altre volte anche in formazioni di tre, a bassa o anche media ed alta quota. Addirittura a Genova, un oggetto sferico bianco si è sdoppiato sotto gli esterrefatti occhi del testimone che ha anche filmato il fenomeno. Anche il numero ed il genere dei testimoni è risultato variegato. Alcuni oggetti volanti non identificati sono stati visti di notte ed altri di giorno. Insomma anche il 2019 si è confermato un anno proficuo. Gli ufo continuano a solcare i cieli italiani.