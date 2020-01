Tedua annuncia il nuovo album con un freestyle

Tedua annuncia sui social l’uscita del nuovo album con un freestyle inedito: nell’ultimo anno il rapper si era chiuso in studio con Chris Nolan per lavorare al nuovo progetto

Tedua sta per tornare. Il rapper, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è ricomparso su Instagram con una sorpresa per tutti i suoi fan: un freestyle che riporta l’artista sulle scene musicali dopo il singolo “Elisir” e annuncia il prossimo disco. Il freestyle si chiude, infatti, con una promessa: “Nuovo anno, nuovo disco frà”. Nell’ultimo anno, d’altronde, Tedua si è chiuso in studio con Chris Nolan per scrivere e registrare il nuovo lavoro di studio, il terzo dopo “Orange County California” e “Mowgli”.

VIDEO| 2020 Freestyle

Il testo

Yo! (yo) Mmmmmhhhhh

Dopo Orange County, poi Mowgli (Ryan)

La stiamo perdendo dottore!

Homie la strada è tornata in follia ordinaria se Tedua pubblica mani in aria

Drilliguria dalla repubblica marinara

Nuovo anno, nuovo album non ho postato, drogato di vita vera prima che il social ti renda ameba

Allena la mente pendente la mia catena scatena la gente

Agente la legge non ci tutela

Non mandate spam di qualche ventenne perdente se non ha la metà dell’attitudine che avevo io alla sua età

Il mio fan è evidente fa il ribelle ma non sa quante merde ho calpestato per arrivare fin qua Il tic-tac del tempo scorre

Il clic-clac del ferro esplode in uno strip club non cerco moglie!

Di un impiego serio me ne frego, inseguo un sogno

Mi ero detto tempo or sono ora guarda dove sono

Uscito dalla giungla non più un cazzo di cucciolo d’uomo se ho la manica lunga più di un sarto e mi cuciono l’orlo

Pronti a darmi in pasto agli squali con il mio pasto di Cali

Adulti vogliono rubare in casa dei ladri con contratti che se straparli non puoi strapparli e se hai contanti contati e sei senza contatti ci cadi

Farò un piacere al mio Paese, darò senso e valore so che chiedete un rapper migliore io lo sarò faremo sia sesso che amore perché se mi baci o prendi a pugni per me è lo stesso sapore

Del sangue ho la saliva quando sputo una rima stancante la salita però è ciò che serviva solo dall’alto puoi avere una prospettiva (se) niente sarà più come prima

Il mio flow non si evince ne addice a fighe di canale 5 questo perché chi segue rap per moda non mi capisce

È finita la storia dell’happy trap o del sad boy triste che senza i miei problemi ha preso mille pasticche

Litigare con Nader mi ha fatto male veder le strade divise e le divise entrare a perquisire

Ho sempre scritto per sfogo e psicanalisi ogni volta che uscivo dai cardini mi aiutavi a capire

Da Mowgli un arrivederci, quest’anno prendo il 2020 con coltello tra i denti, faccio un bordello altrimenti (lo sai!)

Con tutto rispetto per i colleghi, ma evitiam paragoni abbiamo ruoli differenti

Non siate diffidenti, ho gli occhi dietro sul mio zaino di FENDI, ho rimesso assieme pezzi distrutti della mia storia

Questa è l’epoca in cui Genova evoca talenti come Yugi coi pezzi di Exodia! (teduaaaa!)

Yo!

Ryan T-E-D dalle case in affido 20 20 baby!

No fuckin cap please T-E-D! Ah!

Nuovo anno, nuovo album frà