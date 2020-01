Indonesia: sboccia fiore più grande del mondo

In Indonesia è sbocciato il fiore più grande del mondo: l’esemplare ha un diametro di 117 cm e odora di carne putrefatta

Ha una larghezza complessiva di 111 cm, è raro e profuma di carne in putrefazione. E’ questo l’identikit di quello che è stato eletto fiore più grande del mondo, sbocciato in una foresta pluviale della Sumatra Occidentale, in Indonesia.

Il fiore è sbocciato nell’area di conservazione naturale di Maninjau, nel distretto di Palembayan, in Sumatra occidentale. L’agenzia indonesiana che si occupa di protezione ambientale ha subito imposto una rigida sicurezza intorno alla rara pianta, di colore rosso carnoso con macchie bianche simili a vesciche sui suoi enormi petali, e ha installato una targa informativa che vieta di danneggiare il fiore.

Il fiore più grande del mondo, un Rafflesia Tuan-Mudae, è appassito una settimana dopo la sua fioritura. La sua particolare “fragranza”, spiega l’agenzia di stampa Dire Giovani (www.diregiovani.it), è una strategia di “riproduzione” per attirare impollinatori, prevalentemente mosche e scarafaggi.

Dalle documentazioni scientifiche risulta che, con i suoi 111 centimetri, questo esemplare è il più grande mai registrato.

Altri fiori della famiglia Rafflesia possono avere delle dimensioni impressionanti e uno di questi, Rafflesia Arnoldii, ha ispirato il personaggio Vileplume dei Pokémon.