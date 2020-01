Epifania nel segno dell’arte del Polo Museale della Toscana

In occasione della festività dell’Epifania molti dei luoghi della cultura statali del Polo Museale della Toscana diffusi su tutto il territorio regionale saranno aperti

Il visitatore potrà immergersi tra capolavori di ogni epoca e civiltà, in un itinerario che va dalle più celebri città d’arte fino ai piccoli e preziosi borghi della provincia. Un patrimonio culturale ricchissimo, custodito tra pinacoteche, musei archeologici, cenacoli, ville medicee, fortezze, edifici religiosi, che testimonia la lunga storia della Toscana, dagli antichi insediamenti etruschi e romani fino al vasto patrimonio di arti visive che dal Medioevo all’Ottocento ha caratterizzato le produzioni artistiche toscane e italiane.

Gratuite e comprese nel biglietto d’ingresso anche le mostre temporanee ancora in corso e per tutti ancora un’occasione per scoprire e visitare le nuove sezioni museali inaugurate di recente, o partecipare a visite guidate e itinerari tematici.

È possibile seguire le iniziative anche sui canali social di museitaliani e condividere le giornate di festa trascorse nei luoghi della cultura con gli hashtag ufficiali #polomusealetoscana #museitaliani e consultare i calendari delle aperture di tutti i musei statali su www.beniculturali.it e www.iovadoalmuseo.beniculturali.it

Il calendario delle aperture del 6 gennaio 2020, orari e iniziative.

• AREZZO

Museo delle Arti e Tradizioni Popolari dell’Alta Valle del Tevere – Palazzo Taglieschi

piazza Mameli, 16 – Anghiari

Mostra “Gérard Edelinck e la Battaglia di Anghiari da Leonardo” Fino al 12 gennaio 2020, esposta una delle più importanti opere riconducibili alla Battaglia di Anghiari di Leonardo da Vinci

Basilica di San Francesco

Piazza San Francesco, 1 – Arezzo

Lunedì 6 gennaio ore 13.30 -17.00

Prenotazione obbligatoria Telefono. +39 0575 352727; Email. pierodellafrancesca-ar@beniculturali.it;www.pierodellafrancesca-ticketoffice.it

Light is back. Piero della Francesca rinnova la sua luce. Il Polo Museale della Toscana e i Guzzini fanno risplendere la “Leggenda della Vera Croce” il capolavoro di uno dei più grandi pittori del Rinascimento italiano.

Mostra “Riflessi antichi, visioni contemporanee” Arezzo e il suo territorio. #Turismolento. Fino al 6 gennaio 2020

Museo Archeologico Nazionale “Gaio Cilnio Mecenate” e Anfiteatro romano

via Margaritone, 10 – Arezzo

Lunedì 6 gennaio ore 13.30-19.30 (ultimo ingresso alle 19.00)

Mostra “Tesori antichi nell’opera del Maestro orafo Alano Maffucci”

Museo di Casa Vasari

via XX settembre, 55 – Arezzo

Lunedì 6 gennaio ore 8.30-13.30 (ultimo ingresso ore 13.00)

Abbazia di S. Salvatore a Soffena ***

Via di Soffena, 2 – Castelfranco Piandiscò, 52020 AR

Dal 23 dicembre al 5 gennaio, chiuso. Per visita su appuntamento, informazioni e prenotazioni Comune di Castelfranco Piandiscò, dal lunedì al venerdì ore 7.30 – 13.30 Tel. 340/2834699 – 055/9147721.

Lunedì 6 gennaio ore 13.00 – 19.00

FIRENZE

MAF Museo archeologico nazionale di Firenze

piazza S.S. Annunziata, 9 – Firenze

Lunedì 6 gennaio ore 8.30-14.00.

Mostra “Mummie. Viaggio verso l’immortalità“.

Museo di San Marco

Piazza San Marco, 3 50121 Firenze

Lunedì 6 gennaio ore 8.15 – 16.50 (ultimo ingresso ore 16.20)

150MuseoSanMarco Nuove visite guidate gratuite per le festività natalizie

Sabato 4 e lunedì 6 gennaio ore 10.00 e 12.00, visite guidate comprese nel biglietto di ingresso.

Mostra “L’Annunciazione di Robert Campin” Un illustre ospite dal Museo del Prado per i 150 anni del Museo di San Marco”. Fino al 6 gennaio 2020. Dal Prado al Museo di San Marco, l’Annunciazione di Robert Campin in dialogo col Beato Angelico. Ingresso compreso nel biglietto del museo.

Cenacolo di Sant’Apollonia ***

Via XXVII Aprile 1, 50129 Firenze

Lunedì 6 gennaio ore 8.15-13.50

Cenacolo di Ognissanti ***

Borgo Ognissanti, 42

Lunedì 6 gennaio ore 09.00 – 13.00

Chiostro dello Scalzo ***

Via Cavour 69, 50123 Firenze

Lunedì 6 gennaio ore 08.15 – 13.50 (ultimo ingresso ore 13.40)

Giardino della Villa medicea di Castello ***

via di Castello, 44 – Firenze

Lunedì 6 gennaio ore 8.30-16.30 (ultimo ingresso ore 16.00)

Villa Medicea della Petraia ***

via della Petraia, 40 – Firenze

Lunedì 6 gennaio ore 8.30-16.30 (ultimo ingresso 15.30)

Mostra “Le scapate. Donne oltre le ferite” progetto artistico di Eleonora Santanni e Serena Gallorini

Villa medicea di Cerreto Guidi e Museo storico della Caccia e del Territorio ***

via Ponti Medicei, 7 – Cerreto Guidi

Lunedì 6 gennaio ore 10.00-19.00

Mostra “Falchi, girifalchi e astori al tempo di Pisanello e Leonardo”

• GROSSETO

Museo Archeologico Nazionale ed Area Archeologica di Cosa

via delle Ginestre – Orbetello

Lunedì 6 gennaio ore 8.15-16.30

Area archeologica di Roselle

Via dei Ruderi, 46 – 58040 Grosseto

Lunedì 6 gennaio ore 8.15-16.45

LIVORNO

Museo nazionale delle residenze Napoleoniche Palazzina dei Mulini

piazzale Napoleone – Portoferraio

Lunedì 6 gennaio ore 8.30-13.30 (ultimo ingresso ore 13.00)

PISA

Museo nazionale della Certosa Monumentale di Calci

via Roma, 79 – Calci

Lunedì 6 gennaio ingresso esclusivamente con visite accompagnate ore 9.00, 10.30, 12.00 e 12.30.

PISTOIA

Ex Chiesa del Tau ***

Corso Silvano Fedi 28, Pistoia

Lunedì 6 gennaio ore 8.15 – 14.00 (ultimo ingresso 13.30)

Oratorio di San Desiderio ***

Via Laudesi, 53 51100 Pistoia

Lunedì 6 gennaio ore 8.15 – 14.00 (ultimo ingresso 13.30)

Museo nazionale di Casa Giusti ***

via Vincenzo Martini, 18 – Monsummano Terme

Lunedì 6 gennaio ore 8.00 -14.00 e 15.00 – 18.00

• PRATO

Villa medicea di Poggio a Caiano e Museo della Natura Morta ***

piazza dei Medici, 14 – Poggio a Caiano

Lunedì 6 gennaio

Parco e giardino. 8.15 – 16.30 (l’ingresso è consentito fino ad un’ora prima della chiusura)

Appartamenti monumentali. ingresso ogni ora a partire dalle 8.30 e ultimo ingresso alle 15.30 Museo della Natura Morta. ingresso ogni ora a partire dalle 9.00 e ultimo ingresso alle 15.00. Non si effettua la visita delle 13.00 prenotazione obbligatoria Tel. 055.877012



• SIENA

Pinacoteca Nazionale di Siena

Via San Pietro, 29, 53100 Siena

Llunedì 6 gennaio ore 9.00-13.00 (ultimo ingresso 12.30)

Museo archeologico nazionale di Siena

piazza Duomo, 1 – Siena

Lunedì 6 gennaio ore 10.00 -19.00. Giovedì 31 dicembre ore 10.00 – 20.00; www.santamariadellascala.com/it/collezioni/museo-archeologico-nazionale

Museo Nazionale Etrusco di Chiusi. Necropoli di Poggio Renzo e Tomba del Colle

via Porsenna, 93 – Chiusi

Lunedì 6 gennaio ore 9.00-20.00

Mostra “(Ri)scrivere il passato: il nome Etrusco di Chiusi e altre storie”. Fino al 29 marzo 2020. Ingresso compreso nel biglietto del museo.

