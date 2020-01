VeraLab: a Milano il flagship store dell’Estetista Cinica

Imprenditrice digitale ed Estetista Cinica, da anni elargisce consigli beauty (non richiesti) incontrando il consenso sul web e sui social di ragazze di tutte le età. Dopo anni in cabina (estetica) e grazie al suo blog si è messa in proprio dando vita al marchio VeraLab, un laboratorio tutto suo con prodotti cosmetici rispettosi della salute della pelle e dell’ambiente. Per la gioia delle follower (oltre 477mila solo su Instagram),

Un concept store speciale, come racconta l’agenzia di stampa Dire Giovani ( www.diregiovani.it ), in cui lasciarsi sedurre dagli elementi ludici, in cui testare i prodotti Veralab e in cui concedersi il piacere di una consulenza personalizzata. Una vera e propria boutique, total pink, allestita con il contributo degli architetti delloa cui si deve anche il progetto dei corner presso la Rinascente. Skin bar, giochi di specchi e quadri d’autore alle pareti renderanno l’esperienza al flagship VeraLab unica e totalizzante. Se siete a milano non perdetevi questa esperienza, la trovate in via Guido D’Arezzo 9.