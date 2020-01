Mael online con il videoclip di “Happy as you want”

Su YouTube disponibile il videoclip di “Happy as you want”, terzo singolo di MAEL, estratto dall’Ep “People know”

esce su YouTube il videoclip (diretto da Alfonso Alfieri) “Happy as you want”, terzo singolo estratto da “People know”, Ep d’esordio di MAEL. Questo brano, attualmente in rotazione radiofonica, è una dedica alla madre che: “non accettando e non capendo il mio stile di vita si preoccupa come farebbe ogni madre – racconta MAEL – ma tramite questa canzone cerco di farle capire che io sono felice come lei ha sempre voluto ed è questo l’importante.

Ecco il link:

Il brano è tratto dall’Ep d’esordio, prodotto e arrangiato da Giuliano Boursier, un progetto completamente in inglese: “Questo lavoro – spiega la cantautrice italiana – rappresenta una parte di me che ancora non ho esposto come artista, mi sono impegnata in prima persona nella scrittura dei testi e ho scelto l’inglese perché le lingue sono sempre state la mia passione, oltre alla musica, ovviamente. Il risultato di questo disco? Un’esplosione di carica e sensualità”.

L’Ep è composto da 7 tracce di cui 6 brani inediti: “You’ll never let me go; “People know” (videocclip https://youtu.be/qPyOuzK1e9o ); “Malice in fear”; “Happy as you want”, “Alone”; “Borracho de ti” (versione spagnola di “Push my back”, ultima traccia dell’Ep).

Mael, all’anagrafe Elisa Maffenini, fin da piccola ha sempre rincorso il suo più grande sogno: la musica. Originaria della provincia di Varese la sua energia e l’entusiasmo per le sue passioni l’hanno sempre accompagnata nel suo percorso di formazione e crescita, studiando in diverse scuole di musica e conseguendo, in contemporanea, la laurea in “Mediazione linguistica” a Varese. Nel 2008 ha partecipato, in qualità di cantante solista, ad un Tour organizzato dalla Disney, presentando “Camp Rock”. Negli anni 2015 – 2016 – 2017 ha partecipato al programma “Come Dire” per la RSI, tv nazionale Svizzera, come cantante ufficiale. Ha svolto la sua attività in diversi paesi, tra i quali Francia, Italia, Kazakistan, Russia, Svizzera e molti altri. Nel 2016 è stata concorrente al talent televisivo “The Voice of Italy”, scegliendo come Vocal Coach Raffaella Carrà. Successivamente Elisa ha intrapreso un nuovo percorso con Music Ahead per la realizzazione di suo primo progetto inedito.

Link social

www.maelofficial.com – https://www.facebook.com/MaelOfficialMusic/ – www.instagram.com/mael.singer