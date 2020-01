Allo zoo di Atlanta un gorilla con dita “umane”

Allo zoo di Atlanta c’è un gorilla con le dita “umane”. La pigmentazione rosa di Anaka, questo il nome dell’esemplare, è unica

Che gorilla ed esseri umani abbiano moltissimi tratti in comune è un dato di fatto. Ma questo esemplare dello zoo di Atlanta ha colpito il web per una caratteristica curiosa: le sue dita sembrano “umane”.

Anaka è una femmina di 6 anni appartenente alla specie gorilla di pianura occidentale come spiega l’agenzia di stampa Dire Giovani (www.diregiovani.it). Sebbene in molti pensino che possa avere la vitiligine, per lo staff dello zoo la sua pigmentazione rosa è più una voglia che una malattia.

Esistono due specie principali di gorilla, quella orientale e quella occidentale. Entrambe hanno due sottospecie ciascuna: quella occidentale di pianura e quella di Cross River (gorilla occidentale); quella di pianura orientale e quella di montagna (gorilla orientale).

Gli esemplari della specie occidentale si distinguono per il pelo grigio-marrone e dimensioni complessivamente più piccole.

Gli esemplari della specie orientale tendono ad essere di colore nero e di dimensioni maggiori. In tutti i gorilla, i maschi sviluppano una colorazione argentea lungo la schiena mentre maturano.