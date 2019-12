Porto di Civitavecchia: bando per sistema ferroviario

E’ stato pubblicato da pochi giorni sul sito dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale il bando per l’aggiudicazione della “progettazione definitiva ed esecutiva relativa agli interventi di riorganizzazione del sistema ferro in area Autorità portuale di Civitavecchia”, il cosiddetto “ultimo miglio ferroviario”.

Progetto “Fast Track to the Sea”: pubblicato il bando per realizzare l’ultimo miglio ferroviario al Porto di Civitavecchia

Il progetto che riguarda il porto di Civitavecchia, denominato “Fast Track to the Sea”, prevede investimenti complessivi per 18,5 milioni di euro (per il quale l’AdSP ha ottenuto un contributo a fondo perduto di quasi 4 milioni di euro dalla Commissione Europea), finalizzati alla messa a modulo europeo di tutti i binari presenti all’interno del sedime portuale ed alla realizzazione di interventi puntuali che consentiranno la semplificazione delle manovre ferroviarie con un importante risparmio di tempi e di costi per tutti gli utenti del porto.