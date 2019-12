Jumanji: The Next Level al cinema: ecco la recensione

Un nuovo capitolo, un nuovo livello di gioco. La gang di Jumanji: The Next Level – terzo sequel del film del 1995 diretto da Joe Johnston con Robin Williams, Bonnie Hunt, Kirsten Dunst e Bradley Pierce, basato sull’omonimo racconto di Chris Van Allsburg – torna diretta da Jake Kasdan a due anni di distanza da Jumanji – Benvenuti nella giungla. Spencer (Alex Wolff) e i suoi amici Martha (Morgan Turner), Fridge (Ser’Darius Blain) e Bethany (Madison Iseman) con le new entry Eddie (Danny DeVito), nonno di Spencer, e il suo amico Milo (Danny Glover) ci riportano nel videogioco più famoso del cinema per salvare uno di loro, ovvero Spencer.

Frustrato dalla sua quotidianità piatta e poco entusiasmante, come racconta l’Agenzia Dire Giovani (www.diregiovani.it), il ragazzo decide di tornare a Jumanji per ritrovare la fiducia in sé stesso, ma i suoi amici insieme al nonno e all’amico si fanno risucchiare dalla console per ritrovarlo. I giocatori però scoprono che nulla è come avevano previsto. Per sopravvivere all’avventura ludica più pericolosa del mondo i protagonisti devono affrontare zone sconosciute e inesplorate: dagli aridi deserti fino alle montagne innevate.