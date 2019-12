Botti di Capodanno: come proteggere gli animali

Botti di Capodanno: ecco cosa fare per proteggere gli animali. I consigli della Lav per mantenere sereni cani e gatti

Mentre il Capodanno si avvicina botti e scoppiettii più o meno forti cominciano a farsi sentire nella notte. Una consuetudine festosa per alcuni, un vero e proprio incubo per la maggior parte degli animali.

Il fragore dei botti, infatti, scatena negli animali una naturale reazione di spavento e li porta frequentemente a perdere l’orientamento, esponendoli così al rischio di smarrimento o di investimento.

In caso poi di animali selvatici, e in particolar modo degli uccelli che vivono nei pressi delle aree urbanizzate, le improvvise detonazioni determinano istintive reazioni di fuga delle colonie che riposano sui posatoi notturni, e unite alla mancanza di visibilità, causano la morte di molti di essi, soprattutto per eventi traumatici, derivanti dallo scontro in volo con strutture urbane.

Anche i cani e gatti più sicuri e tranquilli possono sviluppare nel tempo una sensibilità ai rumori forti ed improvvisi, iniziando a diventare sempre più nervosi, fino a manifestare segnali di ansia quali tremolii, ansimare eccessivo e tentativi sempre più disperati di nascondersi.

Per proteggere gli animali familiari dai botti di Capodanno, LAV ha stilato una breve guida riportata dall’agenzia Dire Giovani (www.diregiovani.it):