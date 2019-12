Mattia Toni online con il video di My Phone

Mattia Toni online con il videoclip di My Phone, nuovo singolo che termina il ciclo dei brani in inglese dell’artista emiliano

È online il video di “MY PHONE”, il nuovo singolo di Mattia Toni con cui termina il ciclo dei brani in inglese. Il video è visibile al seguente link: https://youtu.be/BKKpsm773V0

Il brano è attualmente in rotazione radiofonica e disponibile sulle piattaforme digitali e negli store. Questa canzone racconta la fine di una relazione che può essere ricordata e rivissuta nuovamente grazie al proprio telefono, dove oggigiorno teniamo i ricordi e i momenti vissuti con fotografie, messaggi vocali e o scritti. My phone, ovvero il mio telefono, altro non è che il backup dei ricordi del nostro cuore. Una volta esistevano le lettere, le cartoline le fotografie istantanee o stampate.

“Nella vita di tutti, grosso modo, ci sono state storie e relazioni finite – commenta Mattia Toni – che solo grazie a questi ricordi nel telefono oggi possono essere tenuti vivi nella nostra memoria bombardata dai social e dalla frenesia della vita quotidiana.”

Mattia Toni nasce a Castelnovo ne’ Monti, un paese in provincia di Reggio Emilia. È diplomato all’Istituto Tecnico Commerciale e laureato in Scienze della Comunicazione. All’età di 19 anni si avvicina al mondo della musica, frequentando l’Istituto Musicale Merulo di Castelnovo ne’ Monti. In quello stesso periodo affina le sue tecniche vocali e strumentali suonando ed esibendosi con alcune rock band. Nel 2015 compone e interpreta, da solista, “We’re in love tonight” che è stata selezionata quale sigla del Gay Village di Roma. Nel 2016 apre il suo canale YouTube e inizia a pubblicare le proprie canzoni con video autoprodotti. Nell’estate 2018 produce il singolo “Before the summer ends”, ottenendo un buon riscontro sia a livello nazionale che internazionale a cui fa seguito “Like This” nell’autunno dello stesso anno. Mattia, che sta girando l’Europa con delle ospitate live nei maggiori club, non perde d’occhio il suo lavoro in studio per preparare il primo album e proseguire anche con l’attività di producer. Lo scorso 22 marzo ha pubblicato “This is love”, un singolo dove canta il desiderio di diventare padre e il 14 giugno è uscito “Dance” il singolo con cui dichiara il suo amore per l’estate, il mare e il ballo. Mattia sta lavorando alla preparazione di un nuovo album di inediti.

Link social

https://www.facebook.com/MattiaToniUfficiale/

https://www.instagram.com/mattiatoniofficial/