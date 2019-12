Elettra Lamborghini si sposa con Afrojack

Elettra Lamborghini si sposa, convolerà a nozze con il suo Afrojack. A dare l’annuncio è stata la stessa cantante su Instagram con tanto di foto di anello

Fiori d’arancio per Elettra Lamborghini. La cantante ha annunciato su Instagram le nozze con il fidanzato Nick Van de Wall, meglio noto come Afrojack, dj e produttore discografico olandese.

I due fidanzati, apparsi per la prima volta insieme nel 2018 in occasione degli MTV EMA, hanno così deciso di convolare a nozze. “Il mio migliore amico Afrojack mi ha chiesto di sposarmi”. Inizia così, riferisce l’Agenzia di stampa Dire Giovani (www.diregiovani.it), il post di Elettra Lamborghini.

Che, sempre sul noto social network, continua così: “E’ la persona più dolce e affettuosa che abbia incontrato nella mia vita e l’unico uomo che io possa veramente chiamare uomo. Ogni giorno penso a quanto sia fortunata nell’aver trovato qualcuno che ha un cuore grande come il suo, che ha fiducia nella famiglia e che sia così simile a me. La gente dice: ‘quando è la persona giusta lo senti’… me lo sento dall’inizio, questo amore sarà per tutta la vita“. Ad accompagnare il messaggio due foto: una dei futuri sposi e una con l’anello.