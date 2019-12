Valentina Parisse tra i giudici di “All Together Now” su Canale 5. La cantautrice si prepara a tornare con un album nel 2020

Un ritorno strepitoso sugli schermi di Canale 5 per Valentina Parisse: la giovane cantante e autrice è stata riconfermata in qualità di giudice per la seconda stagione di “All Together Now”. Insieme ad altri esperti del mondo della musica e volti noti dello spettacolo, Valentina è chiamata a valutare le performance dei concorrenti, scelti dal direttore artistico e regista Roberto Cenci. Alla guida dello show musicale troviamo Michelle Hunziker, con J-Ax nelle vesti di capitano dell’incredibile giuria formata da 100 personaggi. Il programma, prodotto da EndemolShine Italy, è in onda ogni giovedì in prima serata.

“Fare parte di un gruppo di lavoro così bello e divertente ha reso questa esperienza ancora più preziosa per me! – dichiara Valentina Parisse – Il mio ringraziamento va a Roberto Cenci, Michelle Hunziker, J-Ax, a tutti i colleghi del Muro e a tutte le persone che hanno reso possibile questa avventura. Fare Musica assieme ci arricchisce, ogni volta di più!!!”

Fare musica ovunque – stavolta anche in tv – è una grande soddisfazione per l’artista già nota al grande pubblico grazie alle sue straordinarie canzoni, alle emozionanti esibizioni live e alle numerose collaborazioni con dei mostri sacri della musica. La carriera di Valentina Parisse inizia con il raffinato disco “Vagabond” (2011, Lab/Sony Italia) realizzato tra Italia, Inghilterra e Canada – a cui hanno collaborato il produttore Steve Galante, il musicista Phil Palmer e Mazen Murad – e seguito da un fortunato tour sold out in prestigiose location come Blue Note di Milano e l’Auditorium Parco della Musica. Il suo primo singolo in italiano, “Sarà bellissimo” (2014, Lab), prodotto da Phil Palmer e registrato e missato a Londra da Tim Weidner nei Sarm Recording Studios di Trevor Horn, ha conquistato il consenso di pubblico e critica.

Di recente, in occasione del Concerto del Primo Maggio in Piazza San Giovanni a Roma, la cantante ha presentato il brano “Dannata Lotta”, scritto insieme a Cheope (Alfredo Rapetti Mogol) e Davide Napoleone, prodotto da Francesco Catitti aka “Katoo”, masterizzato da Antonio Baglio e missato da Chris Lord-Alge.

Valentina Parisse è anche autrice di brani portati al successo da artisti italiani del calibro di Renato Zero (insieme a Phil Palmer, Valentina ha composto la musica del singolo “Rivoluzione”, inserito nell’album “Alt” del 2016) e Michele Zarrillo (collaborando alla scrittura del singolo “Vivere e rinascere”, 2017).

La cantante si distingue anche per la sua passione per il cinema: nel 2019 “Tutto cambia” (Universal Music Italia), la canzone prodotta da Francesco Catitti e masterizzato a Miami da Antonio Baglio, è diventata colonna sonora del film di Volfango De Biasi “L’agenzia dei bugiardi”. Il singolo vanta la collaborazione di vari autori tra cui Tyrone Wells e l’ex membro dei One Republic Tim Myers.

Dopo l’importante esperienza di “All Together Now”, spiega l’Agenzia Dire Giovani (www.diregiovani.it), Valentina Parisse si concentrerà sulla definizione del prossimo album, in uscita nel 2020.