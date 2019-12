Italian Council: più fondi per l’arte contemporanea

Nuova edizione di Italian Council, il programma Mibact a supporto dell’arte contemporanea italiana, con più fondi a disposizione

Ancora più fondi per l’arte contemporanea. Con uno stanziamento di 1,3 milioni di euro, il Ministro Dario Franceschini annuncia la nuova edizione di Italian Council – programma Mibact a supporto dell’arte contemporanea italiana e annuncia i 23 vincitori della VII call del bando, scelti tra circa 70 progetti pervenuti da tutto il mondo, per un totale di quasi € 1,9 finanziati.

“Investire sulla creatività contemporanea è uno degli obiettivi del mio secondo mandato. Se molto finora è stato fatto per conservare e valorizzare l’eredità del passato, è giunto il momento di dedicare maggiori risorse alla produzione artistica del nostro tempo. In quest’ottica Italian Council si conferma come iniziativa vincente per la promozione della creatività artistica dei talenti del Paese. Il MiBACT sostiene questo progetto con risorse importanti. Le proposte selezionate testimoniano l’elevato livello qualitativo della produzione artistica italiana e sono espressione del grande interesse che le istituzioni internazionali dimostrano nei confronti della nostra arte” ha dichiarato il Ministro Dario Franceschini.

“Con le ultime due edizioni abbiamo ampliato la portata del bando, finanziando una maggiore tipologia di iniziative: da mostre e residenze fino a progetti editoriali, che coinvolgono non solo artisti ma anche curatori e critici italiani” ha dichiarato il Direttore Generale Creatività contemporanea e Rigenerazione urbana Nicola Borrelli che promuove l’iniziativa. “Italian Council è un progetto in cui crediamo fermamente e in forte crescita: nel solo 2019, il bando ha finanziato 45 progetti, quasi la metà di tutti quelli premiati dal 2017 a oggi”.

Con la VII edizione, Italian Council finanzierà la produzione e l’acquisizione delle opere di Francesco Bertocco, Pamela Breda, Elisa Caldana, Stefano Graziani, Invernomuto, Maria Lai, Sergio Lombardo, Diego Marcon, Elena Mazzi, Cosimo Veneziano, Francesco Vezzoli; presentati rispettivamente da Associazione Viafarini (Milano), Kingston University (Londra, UK), Associazione Culturale Agiverona (Verona), Fondazione Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio (Vicenza), Fondazione Morra Greco (Napoli), Fondazione MAXXI (Roma), Untitled Association (Roma), Associazione Culturale Curva (Trapani), ar/ge Kunst (Bolzano), Fondazione Sardi per l’Arte (Torino) e Fondazione Brescia Musei (Brescia).

Per la sezione dedicata alla promozione internazionale di artisti, curatori e critici, saranno supportati i progetti espositivi di Gianfranco Baruchello, Irma Blank, Giovanni Fontana, Goldschmied & Chiari, Superstudio, Gian Maria Tosatti, presentati rispettivamente da Fondazione Baruchello (Roma), CAPC – Musée d’Art Contemporain de Bordeaux (Francia), Fondazione Bonotto (Vicenza), International Arts & Artists (Washington, USA), Civa Foundation (Bruxelles), The Blank Contemporary Art (Bergamo); sarà inoltre finanziata la partecipazione a manifestazioni internazionali di Tomás Saraceno promosso dalla Association “Riga International Biennial” (Lettonia), insieme alle residenze di Andrea Caretto e Raffaella Spagna e di Dimora Oz Collective con progetti presentati rispettivamente da Paolo Rosso con Bodhi Dharma Foundation (Mongolia) e Associazione Culturale Dimora Oz (Palermo).

I progetti editoriali vincitori vedranno coinvolti Enrico Crispolti, Gianfranco Baruchello, Maria Lai, Luca Maria Patella, Titina Maselli; le curatrici Irene Calderoni e Lucrezia Calabrò Visconti; l’associazione Zerynthia, con proposte presentate rispettivamente da Associazione Culturale Archivio Crispolti Arte Contemporanea (Roma), Fondazione Sandretto Re Rebaudengo (Torino), Zerynthia Associazione per l’Arte Contemporanea ODV (Roma).

La nuova edizione del bando – l’ottava dalla sua ideazione – è attiva dal 18 dicembre 2019 e sarà possibile inviare le candidature fino al 2 marzo 2020. Le domande potranno essere presentate da artisti italiani, curatori, critici, musei, enti pubblici e privati senza scopo di lucro, istituti universitari, fondazioni e associazioni culturali non profit. Ogni progetto dovrà prevedere la collaborazione con realtà internazionali e/o una fase di promozione all’estero.

Per maggiori informazioni: http://www.aap.beniculturali.it/italiancouncil_r.html

Italian Council è il programma promosso dalla Direzione Generale Creatività contemporanea e Rigenerazione urbana del MiBACT, diretta da Nicola Borrelli. È nato nel 2017 al fine di finanziare la creazione di opere realizzate da artisti italiani e incrementare le pubbliche collezioni museali, nella cornice di una maggiore promozione internazionale degli artisti italiani. I primi 5 bandi hanno ricevuto 220 proposte da istituzioni culturali di 60 Paesi, e finanziato, con 4 milioni di euro, la realizzazione di 40 progetti. Nel 2019, in virtù del successo ottenuto, il bando è stato rinnovato e ampliato, con uno stanziamento di 3.600.000 euro per i due bandi della nuova edizione che hanno visto, in totale, l’arrivo di 108 candidature e la premiazione di 40 progetti. Maggiori le iniziative finanziabili: non solo progetti che prevedano la realizzazione di un’opera d’arte, ma anche, tra gli altri, progetti editoriali, mostre, partecipazione a manifestazioni internazionali o residenze all’estero. Ampliata inoltre la platea dei soggetti che possono presentare domanda di partecipazione, tra cui anche artisti, curatori e critici.

Artisti, curatori e critici premiati nelle scorse edizioni: Alterazioni Video, Mario Airò, Yuri Ancarani, Giorgio Andreotta Calò, Nico Angiuli, Salvatore Arancio, Francesco Arena, Stefano Arienti, Stefania Noemi Artusi, Rosa Barba, Marion Baruch, Elena Bellantoni, Elisabetta Benassi, Riccardo Benassi , Filippo Berta, Francesco Bertelé, Botto & Bruno, Stefano Cagol, Leone Contini, Irene Coppola, Danilo Correale , Nicolò Degiorgis, Rä di Martino, Sara Enrico, Lara Favaretto, Flavio Favelli, Ettore Favini, Flatform, Christian Fogarolli, Anna Franceschini, Eva Frappiccini, Riccardo Giacconi, Alice Gosti, Sonia Leimer, Armin Linke, Davide Mancini Zanchi, Andrea Mastrovito, Andrea Masu, Eva e Franco Mattes, Marzia Migliora, Margherita Moscardini, Maurizio Nannucci, Mimmo Paladino, Diego Perrone, Cesare Pietroiusti, Maria D. Rapicavoli – MDR, Giovanni Rendina, Mario Rizzi, Antonio Rovaldi, Marinella Senatore, Namsal Siedlecki, Giulio Squillacciotti, Diego Tonus, Luca Trevisani, Patrick Tuttofuoco, Nico Vascellari, Emilio Vavarella, Luca Vitone

e Zimmerfrei.