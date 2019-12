Premio Morrione: vince un’inchiesta fruibile su Instagram

Un’inchiesta totalmente fruibile su Instagram e un viaggio nelle città italiane: “Un gioco di società” vince il premio Morrione

Un’inchiesta totalmente fruibile su Instagram e un viaggio nelle città italiane. E non solo. ‘Un gioco di società’ è un progetto unico nel suo genere: raccontare il modello di sviluppo socio-urbanistico del nostro Paese utilizzando le funzioni e le strutture del social network più gettonato degli ultimi anni. Una scommessa che è valsa agli autori Maurizio Franco, Matteo Garavoglia e Ruggero Scotti il prestigioso premio giornalistico televisivo Roberto Morrione per la categoria ‘inchiesta sperimentale’.

Un premio che – oltre a ricordare un grande professionista dell’informazione come

Roberto Morrione e a riconoscere 2.000 euro ai vincitori – finanzia la realizzazione di vere e proprie inchieste a giornalisti under 30.

“Ci siamo chiesti: qual è la forma più efficace per analizzare le trasformazioni delle nostre città?- ha dichiarato alla Dire (www.dire.it) Maurizio Franco– e abbiamo pensato ad Instagram, così da combinare le interazioni di una piazza virtuale con le esperienze dirette di chi attraversa quotidianamente le piazze off-line delle nostre metropoli”.

Napoli, Roma e Milano sono le protagoniste di ‘Un gioco di società‘. Processi come la turistificazione e la gentrificazione sono il cuore dell’inchiesta, che ha un profilo principale da cui è possibile esplorare le tre città prese in esame attraverso un tag. Un click e si viene catapultati in un altro profilo: ogni passaggio rappresenta un livello del gioco ed evidenzia la progressione delle metamorfosi in atto. Napoli è agli esordi, Roma è il campo di battaglia e Milano è dove l’impero colpisce ancora. Le stories introducono ogni tassello del puzzle.

“Instagram offre una miriade di opportunità. Utilizzando le foto, i video e le infografiche è possibile scavare nei fatti e riportare una storia nella sua complessità- ha detto Matteo Garavoglia– il nostro intento è arrivare dove l’informazione tradizionale non arriva raggiungendo il pubblico più ampio disponibile”.

Oltre agli autori, la squadra è composta da Lorenzo Fargnoli, che ha ideato il progetto social dell’inchiesta; Marco Mastrandrea per le riprese video, il montaggio e le fotografie e da Stefano Sbrulli che ha curato le grafiche. L’idea è nata all’interno del Centro di Giornalismo Permanente, un consorzio di giovani giornalisti freelance che intende rivoluzionare il mondo dell’informazione, con l’obiettivo di “produrre materiali d’inchiesta, analisi e reportage che non seguano i ritmi della cronaca ma siano parte di una visione più accurata di determinati aspetti della società attuale”, come si legge sulla pagina Facebook del gruppo.