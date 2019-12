I gatti amano le scatole: ecco perché

I gatti adorano le scatole ma perché? Secondo alcune teorie scientifiche offrono sicurezza e riparo dai predatori mentre inseguono la loro preda

E’ uno dei misteri felini che ancora non ha trovato una risposta definitiva. Perché i gatti amano le scatole?

Grandi, piccole, di plastica, di cartone. Sembra proprio che le scatole abbiano un potere magnetico sui nostri amici pelosi.

Sebbene gli scienziati non abbiano ancora capito pienamente il perché, hanno un certo numero di teorie a riguardo. La più popolare, spiega l’agenzia di stampa Dire Giovani (www.diregiovani.it), è che i felini, sia domestici che non, sono istintivamente attratti dalle scatole perché offrono sicurezza e riparo dai predatori mentre inseguono la loro preda.

Il veterinario Claudia Vinke dell’Università di Utrecht, nei Paesi Bassi, ha recentemente studiato i livelli di stress nei felini al riparo. I gatti che avevano delle scatole si abituavano più facilmente e velocemente al nuovo ambiente rispetto a quelli che non ne avevano, perché queste hanno agito come un meccanismo di difesa.

Ma le scatole offrono anche luoghi sicuri per fare un pisolino. I gatti possono dormire da 18 a 20 ore al giorno, quindi in natura, un luogo nascosto aumenta le possibilità di sopravvivenza.

Ma potrebbero anche cercare di sfuggire alle attenzioni indesiderate. I gatti non hanno buone strategie di risoluzione dei conflitti, e nascondersi è un meccanismo di difesa anche per questo.

Ma non sono solo scatole. I gatti sembrano cercare di adattarsi a qualsiasi spazio chiuso, come cassetti, borse per la spesa e anche bollitori. Secondo un’altra teoria, i felini cercano di stare al caldo. I piccoli luoghi sono isolanti ideali, che possono spiegare perché un gatto cercherà di rannicchiarsi in una scatola di scarpe.