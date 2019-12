Il Signore degli Anelli: Morfydd Clark sarà Galadriel

Morfydd Clark si è diplomata al Drama Centre di Londra nel 2013; dopo poco ha sostenuto l’audizione per il personaggio di Frederica in Amore e inganni di Whit Stillman, ed è stata la prima attrice ad entrare a far parte del cast. Ha interpretato il ruolo di Camille in Madame Bovary prima di apparire come Miss Charron nel film di Carol Morley The Falling . Tra i film di ispirazione austeniana, ha interpretato Orgoglio e Pregiudizio e Zombie diretto da Burr Steers e The Call Up . È stata l’interprete di molti spettacoli teatrali tra i quali: “Les Liaisons Dangereuses”, “Romeo and Juliet”, “Violence & Son”, “Blodeuwedd” (Genedlaethol Cymru, Wales) e “No Other Day Like Today” (National Youth Theatre of Wales). In televisione ha lavorato in Arthur e George, a poet in New York e New Worlds.