Gabriele Raimondi guida l’Ordine degli Psicologi emiliano

Gabriele Raimondi è il nuovo Presidente dell’Ordine degli Psicologi dell’Emilia-Romagna. Vicepresidente Luana Valletta, Tesoriere Mattia Salati e Segretario Denita Bace

Nei giorni scorsi, in seguito alle elezioni che si sono tenute a fine novembre, presso la sede in Strada Maggiore 24 a Bologna, si è riunito per l’insediamento il nuovo Consiglio dell’Ordine degli Psicologi dell’Emilia-Romagna. In quell’occasione, sono state indicate le cariche istituzionali dell’organo che rappresenterà gli oltre 7.600 professionisti iscritti per la consiliatura 2019-2023. Il nuovo Presidente dell’Ordine dell’Emilia-Romagna è Gabriele Raimondi, Vicepresidente Luana Valletta, Tesoriere Mattia Salati e Segretario Denita Bace.

Il Consiglio dell’Ordine sarà inoltre composto da Giulia Cavallari, Ambra Cavina, Ruben Lazzerini, Carmelina Angela Fierro, Fulvio Frati, Achille Langella, Elisabetta Manfredini, Cristina Nanetti, Daniela Rebecchi, Daniele Vasari e Luciana Vianello.

Il Presidente Gabriele Raimondi evidenzia alcune delle linee politiche e degli ambiti di lavoro che caratterizzeranno l’impegno nella consiliatura appena iniziata: “L’Ordine degli Psicologi sarà sempre più al fianco dei cittadini, dei professionisti e delle istituzioni nella tutela della salute – specialmente attraverso il contrasto all’esercizio abusivo della professione – e nella promozione del benessere degli individui e delle comunità. Ci impegneremo fortemente, anche migliorando ulteriormente la collaborazione con gli enti locali e in particolare con la Regione Emilia-Romagna, a mettere a disposizione dei cittadini le competenze e il contributo culturale che come comunità professionale siamo consapevoli di poter garantire”.