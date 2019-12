Anche Nairobi ha il suo Spelacchio: web scatenato

Anche Nairobi ha il suo ‘Spelacchio’, e le sue polemiche. L’albero di Natale scelto per decorare l’aeroporto internazionale della capitale del Kenya ha infatti attirato l’attenzione e provocato lo scherno di molti cittadini del Paese africano, diventando subito uno dei temi più discussi su Twitter. Un’ironia social che richiama alla memoria quanto accaduto a Roma lo scorso anno, quando il principale albero natalizio della capitale, collocato in piazza Venezia, si conquistò il soprannome di “spelacchio” per via dei rami spogli e il fusto non del tutto dritto.

“Imbarazzante”, “spreco di soldi“, e c’è addirittura qualche utente kenyano che sui social si chiede “chi dobbiamo licenziare”: queste alcune delle reazioni sollevate dall’albero natalizio, un pino non particolarmente imponente situato al centro del parcheggio dello ‘Jomo Kenyatta international airport’. Alcuni dei commenti più divertenti hanno persino attirato l’attenzione di diverse testate locali, che hanno dedicato degli articoli al tema. C’è chi lo definisce un “pino nel deserto”, mentre in molti propongono un paragone con il maestoso albero di Natale che abbellisce l’aeroporto di Dubai, decisamente più in linea con la tradizione.