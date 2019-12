Tab Tennis Foundation: un Tab per aiutare i bambini

Parte il progetto Tab Tennis Foundation della Tennis World Foundation, fondazione benefica che si propone di fornire strumenti e avvicinare al tennis i ragazzi di alcune zone disagiate dell’Africa

E se potessi fare delle donazioni senza spendere soldi? Ti piacerebbe riuscire a fare beneficenza senza spendere neppure un dollaro? Poter fare donazioni e contribuire a progetti importanti come l’istruzione, i diritti civili, l’acqua potabile, l’ambiente, semplicemente navigando su internet e aprendo delle nuove pagine? Sembra impossibile, vero? Invece adesso è possibile!

Questo progetto si chiama Tab Tennis Foundation ( www.tabtennisfoundation.org ) ed è iniziato da un’idea di Federico Coppini, che ha cercato di trovare un modo per sostenere i programmi di beneficenza che più aveva a cuore. Nell’ ultimo anno ha sentito il bisogno di trovare un nuovo modo per aiutare in particolare i bambini attraverso il tennis e quindi per aiutare la sua Tennis World Foundation a reperire i fondi necessari. Tutto ciò senza spendere un dollaro. Se per la maggior parte delle persone può sembrare impossibile persino immaginare una cosa del genere, quest’anno invece il progetto è partito e ha continuato a svilupparsi. Federico ha avuto quest’idea innovativa e ha deciso di creare quest’app che invia donazioni automatiche ogni volta in cui una persona apre una nuova tab (scheda) in internet.

Il concetto di base è molto chiaro e semplice. Ognuno di noi passa parte della giornata navigando in internet, aprendo molte pagine (a volte centinaia). Cosa succederebbe se ogni volta in cui aprissimo una di queste pagine venisse devoluta una piccola somma ai progetti della Tennis World Foundation? Ogni giorno l’importo totale potrebbe essere non così irrilevante e potrebbe davvero essere di grande aiuto alla Fondazione, sostenendo i progetti umanitari che vengono già portati avanti ogni giorno.

Il modo in cui Federico ha creato questa applicazione è in realtà molto intuitivo. Una volta scaricata, provvede a riempire tutte le pagine vuote che normalmente appaiono quando apriamo una nuova scheda. La Tab Tennis Foundation riempie le tab vuote con dei nuovi contenuti (informazioni, notizie e pubblicità). Se l’utilizzatore decide di guardare le informazioni proposte, l’applicazione riceve i soldi da chi sponsorizza l’annuncio e la donazione viene eseguita. Chi scarica questa app può quindi decidere di fare una donazione senza effettivamente spendere denaro e può così sostenere la Tennis World Foundation nella sua missione di aiutare in bambini bisognosi attraverso il tennis, per poter regalare sorrisi, obiettivi per il futuro, nuove capacità. Tutto ciò senza il minimo sforzo e senza dover cambiare le vostre abitudini mentre navigate su internet.

Per quanto quest’idea possa sembrare banale, ha davvero dato una svolta al modo in cui navighiamo su internet, perché fa diventare un’azione molto semplice qualcosa che può aiutare le persone bisognose.

Ma a quanto ammonta la donazione per ogni pagina cliccata? L’importo può cambiare, ma varia tra un decimo e un quinto di centesimo. Non è un importo così piccolo se pensate a quante pagine internet apriamo quotidianamente.

Desiderate contribuire a un progetto umanitario con una donazione? Andate sul sito della Tab Tennis Foundation e cliccate sul comando “estensioni”. Tutto quello che dovete fare poi è aggiungere l’estensione al browser e scaricarla. Quando l’avrete installata, potrebbe essere necessario riavviare il browser.

Adesso siete pronti per partire: la Tennis World Foundation ve ne sarà grata, perché solo col vostro aiuto può realizzare progetti per aiutare i bambini che hanno la sfortuna di nascere in ambienti disagiati. Ci sono vari progetti tra cui scegliere. Fondamentalmente aiutiamo le scuole elementari che non hanno fondi. Al momento la Tennis World Foundation sta iniziando ad essere operativa in Tanzania e a gennaio partirà con un nuovo progetto alle Mauritius.

Ma non solo: potete anche collegarvi alla Tab Tennis Foundation con Facebook e vedere quanti dei vostri amici stanno partecipando a questo progetto. Potete anche controllare quante tab avete aperto e chi ne ha aperte di più durante la settimana.