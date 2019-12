Natale 100×100 Superenalotto 21 dicembre 2019: estratti i 100 codici vincenti con i premi garantiti da 100mila euro ciascuno messi in palio stasera dal gioco

Estratti oggi i 100 codici vincenti dell’iniziativa 100×100 Superenalotto con i 100 premi garantiti da 100milaeuro per il concorso di sabato 21 dicembre 2019. Natale 100×100 è la nuova iniziativa di SuperEnalotto SuperStar per il mese di dicembre: solo per l’estrazione di sabato 21 dicembre in palio 100 PREMI GARANTITI da 100.000€.

Dal 16 novembre al 21 dicembre, tutti coloro che hanno acquistato una giocata SuperEnalotto con SuperStar, valida per il concorso di sabato 21 dicembre, partecipano all’estrazione dei premi garantiti in palio.

Come si vince

I 100 premi garantiti da 100.000€ verranno assegnati estraendo 100 codici tra tutti i codici univoci associati alle combinazioni di SuperEnalotto SuperStar.

I codici vincenti sono comunicati insieme ai risultati dell’estrazione del concorso di sabato 21 dicembre 2019.

Come sempre, potrai seguire le estrazioni direttamente dall’app SuperEnalotto, sul sito www.superenalotto.it o www.corriere.it/giochi e su Sisal TV.

Natale 100×100 Superenalotto: i 100 codici vincenti

CODICI VINCENTI NATALE 100X100 0092A6990033-1 0195A999001B-1 0490AC9900D2-4 0596A999000A-1 0731B799004F-3 0766A79901BB-1 0819A199008A-4 0822A5990028-1 1070AC9901AF-2 1083AE9900D3-3 1139A3990140-1 1214A39900EE-2 1304AC99009F-2 1340A7990049-1 1433B2990075-3 1509AA9900CE-1 1536A499002D-2 1602B3990030-1 1643AB990043-2 1740A6990041-1 1978B69900F2-3 1987AB99009C-2 2127AB990049-1 2138AD990034-1 2207A3990032-5 2325A399002A-2 2345A799003C-4 2507AE990005-2 2507B7990048-2 2648A2990021-2 2843A999002B-2 3111AA990005-4 3133A399004E-1 3202AC9901B8-1 3254A6990067-6 3502A6990019-1 3599A2990024-2 3769A99900DC-52 4062A299002A-2 4379AE990174-2 4502A3990003-2 4923B9990092-2 5625A8990048-3 5805A799004F-206 6001A3990009-2 6018AA99012F-2 6039BD99000D-2 6245A299002B-1 6549A499002F-2 6561A3990030-10 6929A3990054-1 7018A9990081-7 7125B59900A5-5 7206A8990010-4 7358AE99004B-2 7365AE990002-1 7525A599005C-4 7579B7990012-1 7713A2990056-1 7910A4990004-2 8003AA9900B2-2 8009AA9900BF-2 8039B6990158-1 8049AA990129-5 8271AD990026-1 8286A7990069-1 8352C399002B-2 8555A59900A1-1 8622AE99005F-2 8688BD99002E-1 9005U19911B9-7 9005Z1991FFC-5 9090E3990127-43 9090E39901AE-88 9090E39901BC-844 9090E39902B8-235 9090F3990033-318 9090F39900AB-1589 9090F39900E3-562 9090F39902AD-242 9090F39902C4-101 9090F399032D-469 9090F3990346-154 9090F39903FD-202 9090F39904BF-233 9090F3990503-115 9090F39906DE-113 9090F39908B2-258 9090F39908D7-44 9090F3990BCF-89 9090F3990C1B-486 9090F3990DF2-10 9090F3990E23-414 9090F3990F66-323 9090F3990F86-1033 9090F3991115-52 9090F399168B-105 9127A6990072-1 9157AD990102-2 9245A399004E-2

Come riscuotere le vincite

Puoi riscuotere le vincite entro 90 giorni successivi alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale sul sito www.superenalotto.it presentandoti con la ricevuta di gioco o con una stampa del Dettaglio della Giocata vincente se hai giocato online o da app, un documento di identità valido e il tuo codice fiscale negli Uffici Premi di Sisal, aperti tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00: