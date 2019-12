Estrazione Superenalotto 21 dicembre: esultano i 5

Estrazione Superenalotto del 21/12/2019: dopo il 6 da 66 milioni centrato a Montechiarugolo stasera sfugge il jackpot da oltre 45 milioni di euro

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, sabato 21 dicembre 2019, stavolta non basta per sbancare il jackpot. Nessuno infatti riesce ad imitare il fortunato giocatore di Montechiarugolo, in provincia di Parma, che oltre tre mesi fa ha azzeccato la sestina da più di 66 milioni di euro, secondo centro dopo quello di Lodi che nel concorso di martedì 13 agosto ha visto assegnare 209 milioni di euro, il premio più alto mai raggiunto nella storia del gioco.

Anche senza il 6 dopo l’estrazione Superenalotto di oggi, esultano comunque i punti 5 da 38milaeuro. Il Superstar regala invece poco più di 26mila euro ai fortunati che hanno centrato il 4 Stella.

Nella prossima estrazione Superenalotto anticipata a lunedì 23 dicembre (se ne terrà una anche martedì 24 dicembre, che anticipa quella di giovedì 26), a disposizione del 6 ci saranno oltre 45 milioni di euro.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

I numeri vincenti dell’estrazione del Lotto e del 10 e Lotto di stasera sono invece disponibili nella sezione “Cronaca” del nostro sito a questo link.

Estrazione Superenalotto n. 153 del 21/12/2019

9-28-36-50-66-90

Numero Jolly

71

Numero Superstar

56

Quote Superenalotto del 21 dicembre

CATEGORIA NUMERO VINCITE LE QUOTE punti 6 0 € 0,00 punti 5+1 0 € 0,00 punti 5 7 € 38.265,98 punti 4 1014 € 269,49 punti 3 36575 € 22,46 punti 2 552176 € 5,00

Quote Superstar del 21 dicembre