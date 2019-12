Test della personalità: qual è il primo animale che vedi?

Test della personalità: lupo, tigre, cobra o cucciolo di cane. Qual è il primo animale che vedi? La risposta può rivelare un lato del carattere

Tutto iniziò nel 1892 con la popolare immagine dell’anatra-coniglio. Oltre un secolo dopo sono stati utilizzati sempre più test visivi per cercare di capire qualcosa in più sulla personalità di ognuno di noi. Non che i creatori di questi test della personalità abbiano poteri paranormali. Semplicemente, la tua personalità influisce sulla mente, facendogli vedere le cose nel modo in cui vuoi che appaiano.

Fare questi test della personalità, oltre che divertente, può essere anche un modo per imparare a conoscerci meglio.

Detto ciò, guarda l’immagine di seguito come suggerisce l’Agenzia Dire Giovani (www.diregiovani.it): il primissimo animale che ti salta all’occhio ti dirà qualcosa in più sulla tua personalità.

1. LUPO

Se il primo animale che vedi nell’immagine del test della personalità è un lupo, sei una persona forte ma anche una che non si apre facilmente o condivide i tuoi sentimenti con gli altri, forse a causa di esperienze passate o della paura di essere frainteso. Nascondi le tue debolezze dietro un muro, che hai difficoltà ha tirare giù. Nonostante questo, sei un risolutore di problemi: puoi contare sui tuoi doni naturali e sui tuoi talenti innati. Puoi vedere una via d’uscita in qualsiasi situazione: caratteristica che ti rende bravo nel dare consigli e nell’aiutare gli altri. Per questo le persone hanno bisogno di ascoltare la tua opinione!

2. TIGRE

Se hai visto la tigre, sei una persona audace e schietta, su cui gli altri possono contare.

Comprensivo, non giudichi duramente le persone ma cerchi sempre di capire cosa stanno attraversando: non ami spettegolare o a far star male gli altri.

3. PIPISTRELLO

Se hai visto il pipistrello, sei un attento osservatore del mondo, che vede sotto la superficie e si concentra sulle piccole cose.

I pipistrelli sono in grado di volare praticamente alla cieca anche nelle condizioni più buie. Come loro, sai usare i tuoi sensi per capire l’ambiente circostante.

Impara a fidarti delle tue intuizioni, spesso potrebbero rivelarsi esatte.

4. LEONE

Sei una persona autosufficiente e indipendente. Hai un forte bisogno di essere libero e seguire il tuo cuore. Sei anche estremamente passionale, e spesso puoi diventare una testa calda. La tua energia può sfociare in rabbia, anche troppa, quando credi fermamente in ciò che stai facendo.

5. CUCCIOLO

Vedere il cucciolo significa essere tendenzialmente una persona leale e protettiva, che vuole prendersi cura delle persone più vulnerabili.

Hai una carica di energia positiva che gli altri riconoscono ed amano.

6. GUFO

Se hai visto il gufo, il tratto di personalità che tieni nascosto al resto del mondo è la tua passione per l’introspezione e la meditazione.

Il gufo è tradizionalmente associato alla saggezza, ma la maggior parte della gente non sa che è anche associato al sé interiore.

Le persone potrebbero pensare a te ad un amante del divertimento e della vita movimenta, e lo sei, ma hai anche la capacità di meditare e riflettere profondamente.

7. COBRA

Hai visto il cobra? Hai la tendenza ad essere timido, e questo a volte può significare che non hai molta fiducia in te stesso. Forse hai difficoltà a credere nel tuo valore personale e per questo ti appoggi agli altri per difenderti. Vedere questo cobra significa che nel profondo di te c’è una voce che ti grida di essere il tuo miglior alleato.