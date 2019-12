Star Wars in lingua originale nei cinema The Space

Il nuovo Star Wars: l’ascesa di Sky Walker, uno dei titoli più attesi dell’anno, arriva in lingua originale nei cinema The Space

Questa settimana, per la rassegna di film in versione originale proposta da The Space Cinema, l’appuntamento previsto è con il nuovo Star Wars: l’ascesa di Sky Walker, uno dei titoli più attesi dell’anno, che racconta il capitolo finale della saga di Skywalker.

La saga iniziata da George Lucas nel lontano 1977 giunge a conclusione. Star Wars: L’ascesa di Skywalker, film diretto da J.J. Abrams, è il terzo capitolo della trilogia della saga di Guerre Stellari ed è l’episodio finale dell’epopea su Skywalker. Un anno dopo gli eventi del precedente film, Gli ultimi Jedi, la Resistenza sopravvissuta o quello che ne rimane affronta ancora una volta il Primo Ordine. Dopo che la Resistenza è stata decimata dal Primo Ordine, si tentano nuovi assembramenti ed è per questo che Finn, Poe e Rey si ritroveranno uniti per combattere fianco a fianco.

Per festeggiare l’arrivo nelle sale, The Space Cinema ha inoltre deciso di lanciare uno speciale concorso che premierà 4 persone estratte tra coloro che acquisteranno un titolo di ingresso valido per assistere al capitolo finale della saga tramite i canali ufficiali The Space Cinema. I fortunati vincitori potranno vivere una speciale esperienza intergalattica in pieno stile Guerre Stellari e un viaggio a Disneyland Paris per 4 persone. Per conoscere tutti i dettagli dei premi in palio e le modalità di partecipazione al concorso è possibile visitare la pagina dedicata all’iniziativa “Leggende della Forza”.

Il Capitolo IX di Star Wars in lingua originale è in programmazione domenica mattina 22 dicembre nei multisala The Space Cinema Roma Moderno, Milano Odeon e Trieste. Lunedì 23 dicembre, invece, sarà disponibile nei cinema TSC Limena (PD), TSC Parma Campus (PR), TSC Parco de’ Medici (RM), TSC Rozzano (MI), TSC Vimercate (MB), TSC Silea (TV), TSC Genova (GE) e TSC Vicenza (VI). L’appuntamento per tutti i fan della saga raddoppierà domenica 29 e lunedì 30 dicembre in occasione della fine dell’anno.

È possibile acquistare i biglietti per accedere allo spettacolo sull’app The Space Cinema e sul sito ufficiale al seguente link.