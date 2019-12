Previsioni meteo di oggi: forte perturbazione al Nord

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 20 dicembre: perturbazione in arrivo al Nord Italia e poi anche al Centro con possibili nubifragi. Clima più asciutto al meridione

Dopo una prima parte della settimana in compagnia dell’anticiclone nelle ultime ore le condizioni meteo sull’Italia sono cambiate decisamente per il ritorno del maltempo. Avremo infatti un più marcato peggioramento già nella giornata di oggi con l’arrivo di una vasta perturbazione atlantica. Sono attesi acquazzoni e temporali che localmente assumeranno anche carattere di nubifragio, il tutto accompagnato da un generale calo delle temperature le quali rimarranno comunque su valori superiori alle medie del periodo.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo GFS e ECMWF nel fine settimana la perturbazione si allontanerà dalla Penisola, dove avremo di nuovo condizioni di tempo stabile. A seguire, il giorno della Vigilia di Natale dovrebbe essere interessato dall’espansione di un promontorio anticiclonico che porterebbe condizioni di tempo stabile soprattutto al Centro Nord con un generale rialzo delle temperature.

Intanto per oggi, venerdì 20 Dicembre, al Nord Italia giornata all’insegna del maltempo a tratti anche di forte. Piogge diffuse fin dal mattino eccetto sulla Romagna, maltempo intenso tra il pomeriggio e la nottata su tutte le regioni. Neve copiosa sulle Alpi oltre i 1200-1600 metri.

Al mattino tempo stabile al Centro Italia eccetto in Toscana con deboli piogge, maltempo in arrivo dal pomeriggio con piogge e acquazzoni anche di forte intensità specie tra la serata e la nottata su Toscana, Umbria e Lazio.

In Toscana in particolare tempo instabile con piogge sparse su tutto il territorio, localmente più intense sulle aree settentrionali. In serata i fenomeni saranno generalmente più intensi con temporali specie lungo la costa e locali nubifragi sui settori settentrionali.

Deboli piogge tra la Campania e la Sardegna durante le ore diurne, asciutto e in buona parte soleggiato sulle altre regioni meridionali. Maltempo anche di forte intensità tra la serata e la nottata sulla Sardegna e Campania, deboli piogge anche in Sicilia, Molise e Basilicata.

In Calabria locali piogge nella mattinata sulla costa tirrenica, tempo stabile altrove. Generale esaurimento dei fenomeni nelle ore pomeridiane salvo isolate precipitazioni sulla costa tirrenica settentrionale. Tempo prevalentemente stabile in serata con nuvolosità diffusa.

Temperature stazionarie o in lieve diminuzione nei valori minimi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.