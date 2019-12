In the Heights-Sognando a New York nel 2020 al cinema

La storia

Luci puntate su Washington Heights: si respira il profumo di un ‘cafecito caliente’ davanti alla fermata della metropolitana della 181 Strada, dove un caleidoscopio di sogni raduna una comunità vibrante e compatta. Al centro di tutto ciò, c’è Usnavi (Anthony Ramos), il simpatico e magnetico proprietario di una bodega, che per evadere dalla sua routine quotidiana spera, immagina e canta una vita migliore. Nella pellicola si fondono musica cinetica e i testi di Lin-Manuel Miranda con lo sguardo vivace e autentico per la narrazione del regista Jon M. Chu, per catturare un mondo legato alla propria cultura, ma universale nella sua esperienza.

Nel cast del film In the Heights – Sognando a New York, come riferisce l’Agenzia di stampa Dire Giovani (www.diregiovani.it), anche Corey Hawkins, la cantante / cantautrice Leslie Grace, Melissa Barrera, Olga Merediz, Daphne Rubin-Vega, Gregory Diaz IV, Stephanie Beatriz, Dascha Polanco e Jimmy Smits.