Codacons: a Natale consumi delle famiglie giù del 2%

Consumi delle famiglie in calo del 2% rispetto al Natale 2018 secondo le stime del Codacons: la spesa pro capite sarà pari a 167 euro

Consumi complessivi in calo del -2% a Natale, e un giro d’affari che non supererà i 10 miliardi di euro . Lo afferma il Codacons, che diffonde le previsioni sulla spesa degli italiani in occasione delle festività natalizie.

Gli acquisti delle famiglie nel mese di dicembre e legati al Natale saranno quest’anno inferiori rispetto al 2018, e la spesa procapite per regali, addobbi per la casa, alimentari, ecc. sarà pari a circa 167 euro , generando un giro d’affari che si fermerà a quota 10 miliardi di euro – afferma il Codacons – Un calo che si spiega col generale clima di sfiducia che imperversa tra i cittadini e che porta a contrarre i consumi anche in presenza di prezzi al dettaglio sostanzialmente fermi.

Al netto del Black Friday, che ha spinto molti cittadini ad anticipare regali e acquisti in vista del Natale, le famiglie taglieranno a dicembre alcuni acquisti tipici delle feste: sotto l’albero ci saranno meno capi di abbigliamento (con una spesa in calo del -5% rispetto al 2018), meno calzature (-7%) e meno gioielli (-3%); in calo anche la spesa relativa agli addobbi per la casa (-4,5%) e quella per i trattamenti estetici e prodotti di bellezza (-2%). Andrà meglio invece per gli alimentari – settore per il quale gli italiani non sono disposti a rinunce – e per i giocattoli, re incontrastati del Natale.

Non solo le famiglie non faranno mancare sulle tavole alimenti, bevande e dolciumi tipici delle festività, ma quest’anno si rafforza la tendenza a scegliere come regali di Natale da destinare a parenti e amici proprio prodotti alimentari e cibi tipici del “Made in Italy”, al punto che per tale comparto i consumi segneranno un incremento del +3% rispetto allo scorso anno. In crescita anche la spesa per i giocattoli destinati ai bambini, con un incremento del +2,5% sul 2018, e l’hi-tech e l’elettronica (+2%).

CONSUMI NATALIZI DI DICEMBRE (andamento rispetto al 2018)

Alimentari: +3%

Giocattoli: +2,5%

Hi-tech ed elettronica: +2%

Estetica e prodotti di bellezza: -2%

Gioielli e bigiotteria: -3%

Addobbi per la casa: -4,5%

Abbigliamento: -5%

Calzature: -7%

Spesa procapite: 167 euro

Giro d’affari del Natale: 10 miliardi di euro