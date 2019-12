Shazam 2 sarà al cinema dal 1° Aprile 2022

Shazam 2 arriva al cinema: Warner Bros. Pictures ha annunciato che l’atteso sequel targato DC Comics sarà nelle sale il 1° aprile 2022

Shazam 2 ha una data di uscita: Warner Bros. Pictures ha annunciato che l’atteso sequel targato DC Comics arriverà al cinema il 1° aprile 2022, lo stesso periodo in cui ha debuttato sul grande schermo il primo film, che è costato 100 milioni di dollari ed ha incassato 364 milioni in tutto il mondo.

Al centro del racconto, spiega l’Agenzia Dire Giovani (www.diregiovani.it), ci sarà di nuovo Billy Batson, interpretato da Asher Angel, un adolescente che si trasforma in un supereroe sopra le righe, interpretato da Zachary Levi, pronunciando una parolina magica, ovvero “Shazam!”. Nel nuovo capitolo, diretto nuovamente da David F. Sandberg e scritto da Henry Gayden vedremo Bill impegnato in una nuova sovrumana e soprattutto divertente avventura. Nel cast della pellicola prodotta da Peter Safran, accanto a Levi ed Angel, ritroveremo Jack Dylan Grazer nel ruolo di Freddy Freeman e Mark Strong in quello del Dottor Thaddeus Sivana.

Il 22 dicembre 2021, tre mesi prima del debutto sul grande schermo di Shazam 2, uscirà nelle sale cinematografiche Black Adam, spin-off di Shazam, con protagonista Dwayne ‘The Rock’ Johnson come anti-eroe e rivale di Shazam.