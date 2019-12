Walmart ritira maglioni di Natale con strisce di cocaina e la scritta “Let it snow”. La Colombia ha fatto causa alla catena di negozi americana

Non sono bastate le scuse di Walmart. La Colombia ha intentato causa contro la popolare catena di negozi americana. Il motivo? Dei maglioni natalizi che ritraevano Babbo Natale con delle strisce di cocaina e la scritta “Let it snow”.

Dopo le numerose polemiche, spiega l’Agenzia Dire Giovani (www.diregiovani.it) Walmart ha ritirato il prodotto, ma alla Colombia non è sfuggita la descrizione che accompagnava i maglioni: “Sappiamo tutti come funziona la neve. E’ bianca, polverosa e la migliore arriva dal Sud America. E’ una brutta notizia per il buon vecchio Babbo Natale che vive in Polo Nord. Ecco perché ama godersi il momento in cui mette mano su un po’ di neve di prima qualità proveniente dalla Colombia”.

“Il maglione di Walmart è un’offesa al paese”, ha dichiarato il direttore dell’Agenzia nazionale per la difesa legale dello stato colombiano, Camilo Gómez Alzate. “Provoca un danno ai prodotti legali della Colombia ed è un danno alla reputazione del paese”.

Anche se rimossi, i maglioni si trovano però ancora online in altri store americani. E sembrano andare a ruba.